Brajan Volš odbio da svjedoči: Branioci nisu iznosili dokaze, ni pozvali svjedoke

Autor Aleksandar Blagić
Brajan Volš nije svjedočio na suđenju, a njegovi branionici nisu pozvali svjedoke i nisu iznosili dokaze.

Brajan Volš odbio da svjedoči na sopstvenom suđenju Izvor: Printscreen News Boston/facebook/screenshot/ana walshe

Danas je nastavljeno suđenje Brajanu Volšu u slučaju ubistva Beograđanke Ane Volš čiji nestanak je prijavljen 1. januara 2023. godine. On danas nije svjedočio, a njegovi branioci nisu pozvali svjedoke i nisu iznosili bilo kakve dokaze u njegovu korist, piše "CNN".

Njegovi advokati su ranije govorili i najavljivali da će on svjedočiti, ali se danas na suđenju ipak to nije dogodilo. Volš je samo kratko rekao sudiji da neće svjedočiti.

"Neću svjedočiti", rekao je kratko Volš.

Tužioci u Masačusetsu su pozvali oko 50 svedoka tokom osam dana svjedočenja. Nakon toga je sudija poslao porotu kući nekoliko minuta nakon što su došli u sudnicu u četvrtak ujutru.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.

