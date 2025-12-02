Ovo su dva moguća motiva za ubistvo Ane Volš: Tužilaštvo iznijelo nove detalje tokom suđenja Brajanu Volšu

Suđenje Brajanu Volšu pred porotom koju čini devet žena i sedam muškaraca očekuje se da traje od dvije do četiri nedjelje.

Tokom izbora porote prošlog mjeseca, iznenada, Brajan Volš (50) priznao je krivicu po blažim optužbama za ometanje policijske istrage i nepravilno postupanje sa tijelom supruge Ane Volš.

On se i dalje suočava sa optužbom za ubistvo prvog stepena, koja bi mogla da ga pošalje u doživotni zatvor, bez mogućnosti uslovnog otpusta, ako bude osuđen. Optužen je da je ubio svoju 39-godišnju suprugu, Anu Volš, čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. Međutim, prema novim navodima odbrane, on je pronašao svoju suprugu mrtvu u njihovom krevetu, "gurnuo" je, a ona je nepomično pala na pod. Zatim je sakrio njene ostatke i lagao o tome.

Advokat odbrane, Leri Tipton, rekao je poroti u uvodnoj riječi da je Volš "gurnuo" svoju ženu u krevetu i otkrio da je mrtva, piše Fox News.

"Tada je počeo da paniči, jer ne razumije šta se dogodilo i šta se dešava", rekao je Tipton i dodao:

"Njemu ništa nije imalo smisla. Nije mu bilo jasno kako osoba sa kojom je upravo proveo vrijeme i slavio Novu godinu može iznenada da bude mrtva."

Tipton je rekao da će dokazi pokazati "iznenadnu, neobjašnjivu smrt" i da se takve stvari "dešavaju". On je negirao tvrdnje tužilaštva da je njegov klijent znao za Aninu navodnu aferu sa prijateljem iz Vašingtona, gdje je ona putovala zbog posla.

"Brajan Volš nije ubica", zaključio je on.

Ana je posljednji put viđena na dan Nove godine 2023, a tužioci tvrde da ju je njen suprug u njihovoj kući u Kohasetu ubio i sakrio njene ostatke. Nekoliko dana kasnije njen nestanak prijavio je šef iz firme.

Tužilaštvo navodi da je policija pronašla dokaze u kontejneru blizu kuće Volšove majke, uključujući tepih iz porodičnog doma, odjeću i karticu o vakcinaciji protiv kovida koja je pripadala Ani, kao i alat i peškire sa mrljama.

Koji su motivi za ubistvo Ane Volš

Tužilaštvo je iznijelo dva moguća motiva u ovom slučaju. Prvi je da je Volš navodno otkrio aferu svoje supruge sa drugim muškarcem, čije je ime, kako se tvrdi, pretraživao na Guglu šest puta. Drugi je da je navodno vjerovao da će mu to što bude jedini staratelj njihove djece pomoći da izbjegne zatvor u vezi sa federalnim slučajem prevare u oblasti umjetnosti. Takođe, bio je korisnik njene polise životnog osiguranja vrijedne 2,7 miliona dolara.

Istražitelji navode da su pronašli digitalne tragove koji pokazuju da je Volš navodno više puta pretraživao uputstva o tome kako sakriti ljudske ostatke. Zatim, prema tvrdnjama tužilaca, postoji i snimak sa sigurnosnih kamera na kome se vidi kako u Home Depotu kupuje krpe, zaštitne naočare i nož.

Suđenje pred porotom koju čini devet žena i sedam muškaraca očekuje se da traje od dvije do četiri nedjelje.

