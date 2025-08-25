Brajan Volš tražio da mu se ne sudi za ubistvo Beograđanke! Sud odbio zahtjev: "Imamo dovoljno dokaza"

TIJelo Ane Volš nikada nije pronađeno.

Sudija u Masačusetsu odbila je zahtjev advokata Brajana Volša da se protiv njega odbaci optužba za ubistvo prvog stepena njegove supruge Ane Volš, koja je nestala početkom 2023. godine.

Prema optužnici, Volš je ubio suprugu u njihovom domu u Kohasetu, gdje su živJeli sa troje djece, potom raskomadao njeno tijelo i odložio ostatke u kontejnere. Tijelo Ane Volš nikada nije pronađeno.

Advokati su tvrdili da tužioci nisu iznijeli dovoljno dokaza za sve teorije ubistva koje planiraju da iznesu pred sudom – da je riječ o namjerno planiranom ubistvu i da je izvršeno s posebnom okrutnošću. Sudija Dajan Frenijer odbila je taj argument, naglasivši da je dovoljno da postoji osnov za makar jednu od tih teorija.

Pokušao da skrene sumnju sa sebe

Sud je podsetio da je porota imala priliku da čuje svjedoke koji su govorili o problemima u braku Ane i Brajana Volša, od finansijskih poteškoća i nevjerstva do njegovih pravnih problema zbog prevare u umjetnosti.

Uprkos tome, par je na doček Nove godine ugostio Aninog bivšeg šefa, Gema Mutlua, koji je opisao večeru kao vedru i Brajana kao pažljivog domaćina.

Sudija je ocijenila da je Volš želeo da upravo takvom slikom skrene sumnju sa sebe kada je Ana nestala.

Kao ključne dokaze za predumišljaj, sud je naveo Volšovu tvrdnju da je izgubio telefon, kao i to da je angažovao dadilju za djecu i slagao suprugu o novogodišnjim planovima, što mu je, prema riječima sudije, moglo poslužiti da sakrije tragove zločina. Motiv je, kako se navodi, bio snažan.

Ana je željela da se sa djecom preseli u Vašington, dok je Volš, koji je čekao presudu u slučaju prevare u umjetnosti, imao veće šanse za kućni pritvor ukoliko bi živio sa porodicom.

Porota je takođe čula da je Ana imala aferu i dala mužu ultimatum, dok je on na internetu pretraživao informacije o razvodu i tragao za njenim ljubavnikom na društvenim mrežama.

Uz to, Volš je bio i korisnik više polisa životnog osiguranja na ime supruge.

"Iako dokazi o planiranju nisu previše ubedljivi, dovoljno su jaki da pokažu da je optuženi imao nameru da ubije Anu i da je to odlučio nakon razmišljanja", zaključila je sudija Frenijer.

Brajan Volš negira krivicu, a suđenje je zakazano za 20. oktobar. Njegovi advokati u međuvremenu su podneli još jedan zahtjev za odbacivanje slučaja, ali o njemu sud tek treba da odluči.

