Zbog prevara sa umjetničkim slikama: Brajan Volš osuđen na zatvorsku kaznu

Sud u Americi donio odluku!

Amerikanac Brajan Volš (49), optužen za ubistvo supruge Srpkinje Ane, osuđen je na 37 mjeseci zatvora zbog prodavanja falsifikovane slike Endija Vorhola. On je bio optužen za to djelo 2018. kada je bio i prvi put uhapšen.

Volš je bio optužen da je od prijatelja uzeo dva originalna djela čuvenog Vorhola, američkog vizuelnog umjetnika i ponudio je njihovu prodaju na I-beju (E-Bay), a potom je kupcu iz Kalifornije, trgovcu umjetninama, dostavio lažne reprodukcije i za to mu naplatio 80.000 dolara. Međutim, kada je kupac poslao svog asistenta da podigne slike, otkriveno je da nema originalnog žiga i da je platno bilo potpuno novo. Bio je to okidač za istragu koju je sproveo FBI i koja je otkrila da je Volš prevarant. Čak je i njegov prijatelj rekao istražiteljima da nije mogao da stupi u kontakt sa Volšom nakon što mu je pozajmio originalne slike, procijenjene vrijednosti od nekoliko stotina hiljada dolara. Osuđeni Brajan Volš je zbog toga bio uhapšen 2018. godine.

Volš je kriv po nekoliko tačaka optužnice (prevara, međudržavni transport za šemu prevare, nezakonita novčana transakcija...), a tužioci su naveli da je njegovo djelo bilo zasnovano na "obrascu laži, obmane i prevare" i rekli su da je lažno predstavio stanje svojih finansija sudu dok je njegov slučaj bio na čekanju.

OPTUŽEN ZA UBISTVO ANE VOLŠ

Uz zatvorsku kaznu od 37 mjeseci, Volš će morati da plati 475.000 dolara žrtvama ove prevare, a nakon odsluženja ove kazne imaće i tri godine nadzirane slobode. Ipak, ovo suđenje je svakako u drugom planu dok se u Norfolku, u Masačusetsu, i dalje čeka sudski epilog u procesu u kojem je optužen za ubistvo svoje supruge Ane i za uništavanje njenog tijela u januaru 2023. godine. On se izjasnio nevinim suočen sa tim optužbama, a terete ga za ubistvo prvog stepena, obmanjivanje policije i neprikladan transport ljudskog tijela.

Prema tvrdnjama tužioca, Volš je u periodu nestanka Beograđanke Ane Volš na internetu sproveo niz uznemirujućih Gugl pretraga o tome šta činiti sa tijelom. Kupio je uz to i testeru, sjekiru i različita sredstva za čišćenje, što su bili tragovi koji su neupitno ukazivali na to da je tražio način da se riješi tijela svoje supruge, uz pretpostavku da je prethodno upravo on izvršio zločin i usmrtio je. Ana Volš posljednji put je viđena na Novu godinu 2023, a njeno tijelo nikad nije pronađeno.

