Brajan Volš negirao ubistvo supruge Ane, tužilaštvo tvrdi - sumnjao da ga vara

Brajan Volš je danas ponovo pred sudijama zbog optužbi za ubistvo supruge Ane Volš.

Izvor: Facebook/7News - WHDH Boston /Screenshot

Brajan Volš pojavio se danas na suđenju zbog ubistva njegove supruge Ane Volš, nakon što je porota pronašla dovoljno dokaza za podizanje optužnice za krivično djelo. Tužioci kažu da bi sumnjiva afera i potencijalni planovi da Ana napusti svog muža mogli biti ono što je bio motiv Brajana Volša da ubije svoju ženu i uništi njeno tijelo početkom januara. Volš je na suđenju u četvrtak sve vrijeme bio nervozan, gutao je knedle i neprestano je treptao.

Greg Konor, glavni advokat u kancelariji okružnog tužioca okruga Norfolk, otkrio je u četvrtak nove dokaze na suđenju Višem sudu u Norfolku protiv Volša, koji je optužen za ubistvo svoje supruge. Volš se izjasnio da nije kriv po optužbama za ubistvo, dovođenje policajca u zabludu i neprikladan prenos ljudskog tijela. Tužilac je zatim bacio više svjetla na mogući motiv, rekavši da je Brajan Volš počeo da sumnja da njegova žena ima aferu u decembru 2022. sa jednim od njenih "muških prijatelja iz Vašingtona, DC" gdje je u to vrijeme radila. Istražitelji su rekli da je Volš natjerao njegovu majku da unajmi privatnog detektiva u Vašingtonu "da sprovodi nadzor nad Anom u svrhu dokazivanja nevjerstva". Takođe navodi se da je on posjećivao Instagram profil Aninog prijatelja.

Istražitelji su rekli da je Ana Volš, majka tri sina, posljednji put viđena u ranim satima 1. januara, ubrzo nakon što je večerala kod kuće sa suprugom i prijateljem. Prijatelj je otišao oko 1:30 ujutru oko tri sata prije nego što je policija rekla da je Brajan Volš započeo seriju jezivih internet pretraga o tome kako da odloži tijelo. On je potom naveo da je bebisiterka otišla kući, po nalogu Brajana. On joj je rekao da je on izgubio telefon, kao i da je Ana otišla na službeni put. Tužilac je istakao da su nadzorne kamere uočile Brajana Volša na više lokacija, kao i da je kupovao hemijska sredstva, radna odela i čizme.

"Brajanova majka je rekla da je on došao kod nje dan kasnije i rekao je da je Ana otišla u Vašington. Dok su djeca bila sa bebisiterkom, na ajpedu sina je pretraživano "Kako amonijak utiče na telo" i još niz uznemirujućih pretraga. Bebisiterka je bila u kući tokom cijele nedjelje i primijetila je da su neke stvari i namještaj pomjerani", naveo je tužilac. Na njegovom suđenju u januaru, tužioci su rekli da je Brajan Volš 1. januara "raskomadao Anu Volš i odbacio njeno tijelo". Ostaci nisu pronađeni.

Tužioci kažu da imaju više od 20 Gugl pretraga koje je Brajan navodno izvršio na kompjuteru svog sina u vezi sa odlaganjem tijela, pronašli su više od 10 kesa smeća u kojima je bila Anina krvava odjeća i lične stvari, i pronašli su dva noža i sekiru. Nekoliko predmeta bilo je prekriveno krvlju i Aninim i Brajanovim DNK. Tužilac je u četvrtak otkrio da je krvava testera koju su pronašli imala fragment kosti, ali da je još uvek u obradi za DNK.

Takođe tužilac je rekao da je pronađena krv u kolima na vozačem mestu, na suvozačevom mjestu, kod automobila i u gepeku. Da je pronađen tepih iz kuhinje i dnevne sobe, a da je u jednom od tepiha nađen dio "Guči" ogrlice koju je nosila. Pronađene su i njene "Hunter" sivo plave čizme, torba i crni kaput.

Takođe je rekao da Ana Volš ima životno osiguranje u vrednosti od 2,7 miliona dolara (2,2 miliona dolara osiguranja i 400.000 polise) i da je njen suprug Brajan bio "jedini korisnik", što se navodi kao još jedan motiv ubistva. Advokatica Brajana Volša se nadala da će uz kauciju od 250.000 dolara Brajan biti pušten da se brani sa slobode, rekavši da nema tijela, oružja ubistva, motiva i dokaza da je sumnjao da je njegova žena imala aferu.

Advokatica Brajana Volša

Advokatica Brajana Volša je rekla da nema motiva, da tijelo nije pronađeno i da odrasla osoba može lako da nestane i svojevoljno. Rekla je još da je prošlo 4 mjeseca otkako je poslednji put viđena, nije nađeno telo, nema indicija da je ubijena, kako je ubijena i čime je ubijena.

Advokatica je takođe rekla da nije Brajan unajmio detektiva već njegova majka, a on joj je rekao da je luda, "Ana je dobra osoba, ali uradi šta hoćeš, vidjećeš da to nije istina", detektiv ništa nije našao, ali je ona ubrzo poslije unajmljivanja i nestala, pa detektiv nije ništa ni stigao da uradi. Rekla je onda: "Gospodin Volš nije imao ideju da njegova žena ima aferu dok to nije čuo na suđenju", što nije bilo u potpunosti jasno da li je advokatica htela da kaže da Ana jeste imala aferu. Dodala je da su se za Novu Godinu lijepo proveli i da su napisali zajedničku poruku na šampanjcu za dobrodošlicu 2023. godine.

Što se tiče pretraga na Guglu, advokatica je rekla da postoje i neke pretrage koje nisu pomenute - o lutriji i porezu na dobitak, a da Brajan nije dobio na lutriji, što je ukazivalo na to da ako je nešto Guglao da ne mora da znači i da je uradio. "Što se tiče krvi u podrumu, policja je uzela različite uzorke, jedan za koji znamo je poslat u laboratoriju, vratio se negativan. Riječ je o starom podrumu. Ostali su se slagali sa DNK Anom Volš, dok neki pripadaju neidentifikovanim osobama."

Što se tiče sredstava za čišćenje - veliki dio je i dalje neotpakovan, rekla je advokatica Brajana Volša. Pomenula je i polisu osiguranja i rekla je: "To se tiče polise osiguranja, on nije imao problem sa novcem, a njegova majka je imućna." Advokatica je i dodala da je Brajan sarađivao sve vrijeme sa policijom. "Brajan sarađuje sa policijom, dao je telefon policiji, kao i Ajpedove djece, 3 pretrage kuće je dozvolio, pristao je na isušivanje bazena u kući, u kom ništa nije nađeno."

Ona se osvrnula i na to da Ana nije bila prisutna u životu svoje djece, da je često radila i da je Brajan bio taj koji je bio posvećen njima. "Brajan je vodio računa o djeci. Kupovao im je odjeću, vodio na plažu, bio je primarni staratelj. Ana je puno vremena provodila na poslu, često je bila odustna i radnim danima i vikendima, a kada je vikende provodila kod kuće, nije bila sa djecom." Brajan Volš je ostao u pritvoru. Sljedeće ročište je zakazano za 23. avgust.

(MONDO)