Suđenje Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo supruge Ane, počelo je nakon procjene da je sposoban da učestvuje u postupku. Anino tijelo nikada nije pronađeno, a tužilaštvo iznosi optužbe protiv njega.

Izvor: Printscreen News Boston

Suđenje Brajanu Volšu, optuženom da je ubio svoju suprugu Anu, počelo je danas, nakon što je više puta odloženo zbog pitanja o njegovoj sposobnosti da učestvuje u postupku.

Sudija je na samom početku istakla da je prema izvještaju bolnice i svih pregleda, Brajan Volš sposoban da svjedoči. Volšov advokat je izrazio zabrinutost da bi premještanje Volša iz bolnice nazad u zatvor moglo negativno da utiče na njega. Nakon što je u septembru izboden u zatvoru, njegovi advokati su saopštili da se Volšova sposobnost da razumije i učestvuje u sudskom postupku pogoršala.

Sudija Frenijer je rekla da se očekuje da će izbor porote za Volšovo suđenje za ubistvo početi u utorak.

"Očekuje se da će suđenje zvanično započeti 1. decembra", rekla je ona.

Anino tijelo nije pronađeno

Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje djece i uspješnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Pogledajte i fotografije Brajana Volša.

Vidi opis Optužen za jezivo ubistvo supruge, tijelo još uvijek nije pronađeno: Počelo suđenje Brajanu Volšu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: twitter/JulianneLimaTV Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: twitter/Bward3 Br. slika: 11 11 / 11

Mislio da ga Ana vara

Neposredno prije Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

Volš je u to vrijeme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

Suđenje za ubistvo Ane Volš zakazano je za oktobar ove godine, piše NY Post.

Guglao "kako se riješiti tijela"

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako kupuje niz predmeta u prodavnici, uključujući mopove, četke, zaštitne naočare i nož za sječenje, za koje tužioci tvrde da ih je koristio kako bi se riješio Aninog tijela.

Istražitelji su, navodno, pronašli testeru sa fragmentom kosti u kontejneru blizu kuće Volšove majke. Takođe je optužen da je koristio sinov iPad kako bi na Guglu pretraživao "kako se riješiti tijela".

Navodno je i angažovao privatnog detektiva da ispita njegove sumnje da ga Ana vara, prije nego što je nestala. Par je, prema navodima, imao bračne probleme u trenutku kada je Volš bio u kućnom pritvoru zbog optužbi da je prodavao lažne umetničke radove Endija Vorhola.

(Blic/MONDO)