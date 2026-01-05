Vrhovni sud RS ukinuo oslobađajuću presudu Aleksandru Džombiću

Vrhovni sud RS ukinuo je oslobađajuću presudu bivšem premijeru Republike Srpske Aleksandru Džombiću koji je optužen za višemilionske zloupotrebe.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prvostepenu presudu je prije više od dvije godine donio Okružni sud Banjaluka kada su oslobodili Aleksandra Džombića optužbi za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja, odnosno za malverzacije prilikom dodjele kredita od 19,4 miliona maraka firmi "Energolinija" iz Zvornika, iako je bila kreditno nesposobna.

“Bio je svjestan da korisnik nije u mogućnosti da vrati kredit. Zloupotrijebio je svoj službeni položaj i ovlaštenja i drugom pribavio imovinsku korist”, piše u optužnici.

U optužnici se navodi da je u novembru 2011. godine kreditni odbor Investiciono-razvojne banke RS (IRB RS) odbio “Energoliniji” zahtjev za kredit jer je bila prezadužena sa ukupnim obavezama od oko 35,5 miliona KM i u visokoj zavisnosti od samo jednog kupca i jednog dobavljača.

Navodi se i da je Džombić pozvao tadašnjeg direktora IRB-a RS Milenka Pavlovića ubjeđujući ga da prihvati kreditni zahtjev, usljed čega je Pavlović podnio ostavku.

U januaru 2012. godine ponovo je upućen zahtjev za kredit na iznos od 19,4 miliona KM, da bi Džombić kao premijer nekoliko dana kasnije potpisao zaključak Vlade RS kojim zadužuje IRB RS da ponovo obradi zahtjev, vršeći na taj način pritisak.

U optužnici se dodaje da je Džombić, svjestan svog uticaja, iskoristio položaj i ovlaštenja i u maju iste godine, kršeći odredbe zakona i zanemarujući kreditnu (ne)sposobnost “Energolinije”, kao i mišljenje Centra za upravljanje rizicima, potpisao odluku da se iz sredstava Evropske investicione banke kroz projekat za kreditiranje malih i srednjih preduzeća, ovoj zvorničkoj firmi odijeli traženi iznos kredita.

Ugovor je u konačnici potpisan, a novac je isplaćen 31. maja 2012. godine i samo je djelimično (u iznosu od oko deset miliona KM) iskorišten za tražene investicije, a ostalo je iznijeto iz BiH.

“Energolinija” je kredit otplaćivala svega par mjeseci, do novembra 2012. godine, a onda je to na sebe preuzela “Alumina” Zvornik, kao jedan od jemaca, i plaćala ga do decembra 2014. godine.

“Alumina” i “Energolinija” su inače sestrinske firme, koje su, uz još nekoliko drugih, napravili bivši vlasnici iz Litvanije, tako što su podijelili grupaciju “Birač”.