Bivši premijer RS pred Vrhovnim sudom: Tužilaštvo se žalilo na oslobađajuću presudu Aleksandru Džombiću

Pred Vrhovnim sudom Republike Srpske jutros je održano ročište po žalbi tužilaštva na prvostepenu presudu kojom je bivši premijer RS Aleksandar Džombić oslobođen optužbi za višemilionske zloupotrebe.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Republički javni tužilac Radenko Janković uložio je žalbu na presudu Okružnog suda Banjaluka iz oktobra 2023. godine.

“Mi smo uputili odgovor na žalbu. Republičko javno tužilaštvo je ostalo kod svojih navoda, a mi kod naših”, kazao je kratko za Mondo Džombićev branilac, advokat Zoran Bubić.

Na vijeću Vrhovnog suda RS je da sada donese odluku da li će bivšeg premijera RS pravosnažno osloboditi, eventualno preinačiti prvostepenu odluku ili presudu ukinuti nakon čega bi uslijedio novi proces Džombiću.

Okružni sud Banjaluka je prije više od dvije godine oslobodilo Aleksandra Džombića optužbi za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja, odnosno za malverzacije prilikom dodjele kredita od 19,4 miliona maraka firmi "Energolinija" iz Zvornika.

Džombić je bio optužen da je zloupotrijebio svoj položaj i ovlaštenja i 2012. godine omogućio kompaniji “Energolinija” iz Zvornika da dođe do kredita od 19,4 miliona KM iako je bila kreditno nesposobna.

“Bio je svjestan da korisnik nije u mogućnosti da vrati kredit. Zloupotrijebio je svoj službeni položaj i ovlaštenja i drugom pribavio imovinsku korist”, stoji u optužnici.

U optužnici se navodi da je u novembru 2011. godine kreditni odbor Investiciono-razvojne banke RS (IRB RS) odbio “Energoliniji” zahtjev za kredit jer je bila prezadužena sa ukupnim obavezama od oko 35,5 miliona KM i u visokoj zavisnosti od samo jednog kupca i jednog dobavljača.

Navodi se i da je Džombić pozvao tadašnjeg direktora IRB-a RS Milenka Pavlovića ubjeđujući ga da prihvati kreditni zahtjev, usljed čega je Pavlović podnio ostavku.

U januaru 2012. godine ponovo je upućen zahtjev za kredit na iznos od 19,4 miliona KM, da bi Džombić kao premijer nekoliko dana kasnije potpisao zaključak Vlade RS kojim zadužuje IRB RS da ponovo obradi zahtjev, vršeći na taj način pritisak.

U optužnici se dodaje da je Džombić, svjestan svog uticaja, iskoristio položaj i ovlaštenja i u maju iste godine, kršeći odredbe zakona i zanemarujući kreditnu (ne)sposobnost “Energolinije”, kao i mišljenje Centra za upravljanje rizicima, potpisao odluku da se iz sredstava Evropske investicione banke kroz projekat za kreditiranje malih i srednjih preduzeća, ovoj zvorničkoj firmi odijeli traženi iznos kredita.

Ugovor je u konačnici potpisan, a novac je isplaćen 31. maja 2012. godine i samo je djelimično (u iznosu od oko deset miliona KM) iskorišten za tražene investicije, a ostalo je iznijeto iz BiH.

“Energolinija” je kredit otplaćivala svega par mjeseci, do novembra 2012. godine, a onda je to na sebe preuzela “Alumina” Zvornik, kao jedan od jemaca, i plaćala ga do decembra 2014. godine.

“Alumina” i “Energolinija” su inače sestrinske firme, koje su, uz još nekoliko drugih, napravili bivši vlasnici iz Litvanije, tako što su podijelili grupaciju “Birač”.