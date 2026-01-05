logo
Na ulicama širom Srpske: Mljekari iz više gradova poručili – "Stop uništavanju sela!" (FOTO)

Na ulicama širom Srpske: Mljekari iz više gradova poručili – "Stop uništavanju sela!" (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Poljoprivredni proizvođači iz osam opština i gradova Republike Srpske izašli su na ulice sa svojim traktorima kako bi iskazali oštro nezadovoljstvo stanjem u domaćem mljekarstvu i ignorisanjem od strane nadležnih institucija.

Protest mljekara Republike Srpske Izvor: Udruženje mljekara

Mirne vožnje održane su u Prnjavoru, Bijeljini, Pelagićevu, Derventi, Gradišci, Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu.

Glavni povod za protest je odluka najvećeg otkupljivača u BiH da od 1. januara smanji otkupne količine za najmanje 10 odsto, uz istovremeno sniženje cijene za 0,05 KM po litru. Mljekari upozoravaju da su cijene u BiH već godinu dana među najnižima u Evropi, dok su troškovi proizvodnje, radne snage, goriva i hrane za stoku u stalnom porastu.

"Sramota je da u 21. vijeku nemamo struje i vode"

Pored ekonomskih parametara, poljoprivrednici su uputili poruku o stanju infrastrukture na selu pod parolom "Stop uništavanju sela".

"Čim zagrmi, nestane struje. Sramota! Pogledajte u koliko sela nema vode ljeti, pa kako da napojimo stoku? Naša djeca nemaju trotoar kada idu u školu. Ko projektuje te puteve od osam metara asfalta za auta, a ne može ostaviti metar za pješake? Ko je tim inženjerima dao diplomu?", ogorčeno pitaju učesnici protesta.

Izvor: Udruženje mljekara

Mljekari su iznijeli i uporedne podatke o premijama za mlijeko, ističući da Republika Srpska sa 0,28 KM značajno zaostaje za Srbijom (0,33 KM) i Federacijom BiH (0,42 KM). Kritikuju i resorno ministarstvo zbog smanjenja broja grla u sistemu podsticaja sa 32.000 na 25.000, tvrdeći da je višak novca preusmjeren mimo dogovora sa proizvođačima.

Oštre kritike upućene su i na nivo BiH, uz optužbe da Savjet ministara radi isključivo u interesu uvoznika.

"Otvaraju se kvote za uvoz zamrznutog mesa koje završava na policama marketa umjesto u preradi. Kada treba zaštititi domaću proizvodnju i uvesti prelevmane zbog dampinških cijena, nadležnih nema nigdje", poručuju mljekari.

