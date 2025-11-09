logo
Poljoprivrednici FBiH upozoravaju: Urušava se proizvodnja mlijeka, tražimo hitnu reakciju vlasti

Autor N.D. Izvor Agencije
0

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH upozorava da je proizvodnja sirovog mlijeka u Federaciji BiH ozbiljno ugrožena zbog nekontrolisanog uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, te traži od nadležnih institucija hitnu reakciju i mjere zaštite domaće proizvodnje.

milk-2021-08-26-15-22-56-utc.jpg Izvor: Envato

"Ako se situacija ne promijeni, proizvođači će biti primorani da izađu na granice i zaustave nekontrolisani uvoz", izjavio je za Fenu Ermin Veladžić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.

Veladžić je istakao da je mljekarstvo strateška grana privrede koja zapošljava veliki broj ljudi i povezuje više sektora, ali da se, kako kaže, „s mjerama zaštite domaćih proizvođača već kasni“.

Prema podacima Udruženja, u Federaciji BiH je ove godine proizvedeno više od 150 miliona litara mlijeka, što je za deset miliona litara više nego 2024. godine.

"Tražimo da nam Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo pomognu kako se ne bi urušila proizvodnja koja ima i tradiciju i budućnost. Ne postoji višak mlijeka na tržištu, već je riječ o lobijima otkupljivača koji ne žele da smanjuju otkupne cijene kako ne bi ugrozili vlastite sirovine", poručio je Veladžić.

Udruženje je apelovalo na nadležne institucije, prerađivački sektor i trgovačke lance da što prije uspostave zajedničku koordinaciju i spriječe dalji pad domaće proizvodnje.

Tagovi

mlijeko proizvodnja poljoprivrednici

