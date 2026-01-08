logo
Više ulica zatvoreno za saobraćaj tokom obilježavanja Dana Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić
0

Zbog održavanja proslave Dana Republike Srpske, u Banjaluci će danas, 8. januara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj u više ulica.

Obustava saobraćaja zbog 9 januara Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je navedeno, u srijedu 8. januara saobraćaj će biti obustavljen u Aleji svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske u vremenu od 14 do 20 časova, dok će na dijelu od Ulice vladike Platona do Ulice kralja Petra I Karađorđevića obustava trajati od 7 časova do potrebe. Istog dana obustava će biti na snazi i u Vidovdanskoj ulici, Ulici kralja Petra I Karađorđevića, Marije Bursać, Milana Tepića, Kninskoj ulici i Ulici Vuka Karadžića, na navedenim dionicama, u periodu od 7 časova do potrebe.

U četvrtak 9. januara saobraćaj će od 7 časova biti obustavljen u većem broju ulica među kojima su Ulica kralja Petra I Karađorđevića, Aleja svetog Save, Vidovdanska ulica, Milana Tepića, Marije Bursać, Kninska ulica, Ulica Vuka Karadžića, Dr Mladena Stojanovića, Ulica olimpijskih pobjednika, Bulevar cara Dušana, Teodora Kolokotronisa, Zdravka Čelara, Đure Daničića, Jevrejska ulica i Ulica Ivana Franje Jukića, na dionicama i u trajanju do potrebe, u skladu sa planiranim aktivnostima proslave.

Iz Odjeljenja su naveli da će regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja tokom obustave vršiti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te da će linije javnog gradskog i prigradskog prevoza biti privremeno izmijenjene. Autobusi će saobraćati alternativnim pravcima preko zapadnog i istočnog tranzita, kao i okolnih ulica, u zavisnosti od linije i smjera kretanja.

Tokom trajanja obustave, 8. i 9. januara, biće izvršena i posebna preusmjerenja na više gradskih linija, dok će autobusi prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera saobraćati samo do parkinga Malta. Linije koje dolaze iz pravca juga biće preusmjerene na Zapadni tranzit, a iz pravca Kotor Varoša na Istočni tranzit.

Iz Odjeljenja su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da pokažu dodatni oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja tokom obilježavanja Dana Republike Srpske u Banjoj Luci.

