Protest poljoprivrednika u Sarajevu: Pred Vladu FBiH dolazi 50 traktora

Poljoprivrednici u Federaciji BiH najavili su za danas protest ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo zbog višemjesečnih kašnjenja u isplati podsticaja.

Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Osim isplate podsticaja koja kasni već osam mjeseci, poljoprivrednici traže i da bude pojednostavljena procedura za ostvarivanje ovih prava.

Poljoprivrednici su nezadovoljni i izostankom dijaloga izvršne vlasti sa njihovim predstavnicima.

Ispred sjedišta kantonalne Vlade očekuje se 50 traktora, javljaju federalni mediji.

Protest je zakazan za simboličnih pet do 12.00.

(Srna)