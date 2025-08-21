Protest poljoprivrednika u Sarajevu: Pred Vladu FBiH dolazi 50 traktora

Poljoprivrednici u Federaciji BiH najavili su za danas protest ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo zbog višemjesečnih kašnjenja u isplati podsticaja.
Osim isplate podsticaja koja kasni već osam mjeseci, poljoprivrednici traže i da bude pojednostavljena procedura za ostvarivanje ovih prava.
Poljoprivrednici su nezadovoljni i izostankom dijaloga izvršne vlasti sa njihovim predstavnicima.
Ispred sjedišta kantonalne Vlade očekuje se 50 traktora, javljaju federalni mediji.
Protest je zakazan za simboličnih pet do 12.00.
(Srna)