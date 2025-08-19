Zbog kašnjenja podsticaja: Poljoprivrednici najavili protest u četvrtak u Sarajevu

Poljoprivrednici u Federaciji BiH najavili su za četvrtak, 21. avgusta, protest ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo zbog višemjesečnih kašnjenja u isplati podsticaja.

Izvor: Jelena Popović/Srna

Osim što traže isplatu podsticaja koja kasni već osam mjeseci, poljoprivrednici traže pojednostavljivanje procedura za ostvarivanje ovih prava.

Oni su nezadovoljni i izostankom dijaloga izvršne vlasti sa njihovim predstavnicima.

Ispred sjedišta kantonalne Vlade očekuje se 50 traktora, javljaju federalni mediji.

Protest je zakazan za simboličnih pet do 12.

(Srna)