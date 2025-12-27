Deset zemalja koje imaju najbolje puteve u Evropi: Lista sačinjena na osnovu četiri ključna parametra

Listu 10 zemalja sa najboljim putnim mrežama u 2025. godini predvodi Njemačka na čiji autoputevi omogućavaju brzu vožnju bez ograničenja brzine

Evropa je globalni standard kada je reč o infrastrukturi, a kvalitet putne mreže direktno utiče na ekonomsku konkurentnost i transportnu industriju, bezbjednost saobraćaja i svakodnevni život građana.

U nastavku je lista 10 evropskih zemalja sa najboljim putnim mrežama u 2025. godini, prema kvalitetu održavanja, bezbjednosti, inženjerskim rešenjima i povezivosti.

Njemačka

Njemačka je sinonim za autoban, mrežu autoputeva koja omogućava brzu vožnju na brojnim dionicama bez ograničenja brzine. Savremeni inženjering, vrhunsko održavanje i izuzetna povezanost industrijskih centara čine je evropskim liderom.

Švajcarska

Švajcarski putevi su primer preciznosti i kvaliteta. I u zahtevnom alpskom reljefu, saobraćajnice su bezbiedne, glatke i savršeno obiljležene, sa tunelima i mostovima vrhunske izrade.

Francuska

Francuska ima jednu od najrazvijenijih mreža auto-puteva koje povezuju Pariz sa Lionom, Marsejom i ostatkom zemlje. Putarine omogućavaju stalno ulaganje u bezbednost i komfor vožnje.

Automobili u Francuskoj

Holandija

Holandija kombinuje odličan kvalitet puteva sa pametnim saobraćajnim rješenjima. Auto-putevi i gradske saobraćajnice su izuzetno organizovani i integrisani sa javnim prevozom.

Italija

Italijanske autostrade gusto povezuju gradove, industrijske zone i turističke destinacije. Iako su lokalni putevi ponegdje uski, glavni pravci su brzi i funkcionalni.

Austrija

Austrija je poznata po pouzdanim auto-putevima i impresivnim planinskim deonicama. Putna mreža uspješno podnosi i teretni saobraćaj i snažan turistički pritisak.

Autoput kroz Austriju

Švedska

Švedska stavlja akcenat na bezbjednost i održivost. Putevi su projektovani s jasnom signalizacijom, prilagođeni pešacima i biciklistima, uz visok standard održavanja.

Norveška

Norveška se ističe inženjerskim podvizima u ekstremnim uslovima, tuneli, mostovi i panoramske rute obezbjeđuju pouzdanu povezanost fjordova i planinskih oblasti.

Danska

Danska kombinuje moderne auto-puteve sa inteligentnim sistemima upravljanja saobraćajem, čineći putovanja efikasnim i bez stresa.

Belgija

Iako teritorijalno manja, Belgija ima izuzetno funkcionalnu mrežu puteva koja snažno povezuje velike gradove i susedne države, ključnu za logistiku i svakodnevne migracije.

Zašto je ovo važno?

Kvalitetna putna infrastruktura znači niže troškove transporta, veću bezbednost, bržu ekonomsku razmenu i atraktivniji investicioni ambijent. Upravo zato ove zemlje ostaju referentna tačka i za evropske i za regionalne infrastrukturne politike.

