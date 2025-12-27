Kako će rasti plate u Evropi u 2026? Zemlja koja bilježi najveći skok ove godine ostaće na vrhu i u narednoj

Prema projekcijama, rast realnih zarada u Evropi u 2026. godini biće blago veći nego u 2025, ali ostaje pitanje koje će regije ostvariti najbolje rezultate.

Prema podacima Evropske centralne banke (ECB), realne plate u evrozoni u velikoj mjeri su se oporavile nakon oštrog pada tokom perioda visoke inflacije 2022. godine.Nominalne zarade rasle su brže od cijena, što znači da Evropljani danas za svoje plate mogu da kupe više. Zbog toga su realne zarade u evrozoni početkom 2025. godine gotovo dostigle nivoe zabeležene prije inflatornog talasa krajem 2021.

Međunarodne organizacije, poput OECD-a, još nisu objavile uporedne izvještaje o zaradama po zemljama za 2025. godinu, a oni se očekuju početkom 2026. Ipak, ankete već sada pružaju uvid u aktuelne trendove plata.

Prema izvještaju "Salary Trends 2025-26" organizacije Employment Conditions Abroad (ECA), realne zarade su u 2025. porasle u gotovo svim evropskim zemljama obuhvaćenim istraživanjem, a očekuje se da se taj trend nastavi i u 2026. godini.

Do kraja 2025. realne plate će porasti u 23 od 25 analiziranih evropskih zemalja, navodi se u izveštaju, dok se pad očekuje u Rumuniji (-0,9 odsto) i Ukrajini (-3,2 odsto). U ostalim državama rast se kreće od skromnih 0,2 odsto u Austriji do čak 5,1 odsto u Turskoj.

U Turskoj kombinacija nominalnog povećanja plata od 40 odsto i projekcije inflacijeMeđunarodnog monetarnog fonda od 34,9 odsto rezultira realnim rastom zarada od 5,1 odsto. Time Turska zauzima prvo mjesto po rastu realnih plata, a slijede je Bugarska i Mađarska.

Među "velikom četvorkom" evropskih ekonomija, najviši rast realnih plata beleži Francuska, zatim Njemačka, Italija, dok je na začelju Ujedinjeno Kraljevstvo.

Inflacija nagrizla kupovnu moć u Turskoj

Turska bi, prema procjenama, i u 2026. godini trebalo da zabilježi najviši rast realnih plata - 8,1 odsto, što je više nego u 2025.

"Turska se izdvaja u odnosu na ostale evropske zemlje jer su i rast plata i inflacija znatno viši", izjavio je za Euronews Business Stiven Kilfeder, direktor za analitiku proizvoda u ECA. "Ipak, Turci su i dalje daleko od kupovne moći koju su nekada imali".

Kilfeder podsjeća da su zaposleni u Turskoj godinama trpeli pad realnih zarada, jer je inflacija rasla brže od plata. Najizraženiji pad zabilježen je 2022, a značajan je bio i tokom 2024. godine.

Medijana rasta plata u porastu u 2026.

ECA procjenjuje da će srednji (medijanski) rast realnih plata u 25 zemalja iznositi 1,4 odsto u 2025. i 1,7 odsto u 2026. godini. Rumuniju (-0,7 odsto) očekuje još jedan pad, dok bi sve ostale zemlje trebalo da zabilježe rast.

Među zemljama sa najvećim rastom biće Mađarska, Poljska, Češka i Bugarska.

"Ekonomije istočne Evrope generalno se ponovo prognoziraju kao uspješnije u odnosu na zapadnoevropske konkurente, zahvaljujući bržem privrednom rastu i većoj produktivnosti", navodi se u izveštaju.

Ujedinjeno Kraljevstvo ćei dalje imati najniži rast realnih plata među najvećim evropskim ekonomijama - 1,1 odsto, ali je to ipak vidno poboljšanje u odnosu na 2025.

Velika Britanija i Italija blago zaostaju za Francuskom i Njemačkom po očekivanom rastu realnih zarada u 2026, a ključna razlika leži u projekcijama inflacije.

"Iako se očekuje da će Ujedinjeno Kraljevstvo sljedeće godine imati najveći nominalni rast plata, od 3,6 odsto, taj dobitak će u velikoj meri ‘pojesti’ viša inflacija u odnosu na zemlje sličnog nivoa", rekao je Kilfeder.

Osim Grčke (0,9 odsto), u svim ostalim zemljama očekuje se rast realnih plata veći od 1 odsto.

Zašto velike ekonomije zaostaju za prosjekom?

Pored Ujedinjenog Kraljevstva, i druge velike zapadnoevropske ekonomije, poput Španije i Holandije, nastaviće da zaostaju za regionalnim prosekom. U izvještaju se navodi da se, uprkos popuštanju inflacije, ove zemlje i dalje suočavaju sa sporim rastom produktivnosti, restriktivnim fiskalnim uslovima i oprezom poslodavaca kada je riječ o dugoročnim obavezama prema rastu plata.

Rezultati se zasnivaju na anketi sprovedenoj među 200 multinacionalnih kompanija u periodu od avgusta do oktobra 2025. godine. Učesnici su odgovarali na pitanja o povećanjima plata koja su primenili u 2025, kao i o onima koja očekuju u 2026. godini. Na osnovu stopa inflacije iz izdanja "World Economic Outlook" MMF-a iz oktobra 2025, ECA je izračunala realni rast zarada.

