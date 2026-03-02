logo
Iran tvrdi da je gađao kabinet Netanjahua: Sudbina premijera Izraela nepoznata

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Iran tvrdi da je gađao kabinet Benjamina Netanjahua Izvor: Profimedia

Iran je jutros navodno napao kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanijahua, a njegova sudbina je nepoznata, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

"Tokom desetog talasa operacije 'Pravedno obećanje 4', kancelarija premijera ovog kriminalnog režima, kao i lokacija komandanta vazduhoplovnih snaga vojske ovog režima, bili su meta raketa 'Heibar'", navodi se u saopštenju koje je citirao iranski državni emiter.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveden raketni napad na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, na bezbjednosne i vojne centre u Haifi, i na Istočni Jerusalim.

"Deseti talas operacije 'Iskreno obećanje 4' otvorio je ogromna vatrena vrata ka okupiranim teritorijama manevrom raketa hajber. Ciljani napadi na kampus izraelske vlade u Tel Avivu, napadi na vojne i bezbjednosne centre u Haifi i napadi na Istočni Jerusalim bili su neki od ciljeva desetog talasa. Ranije smo upozoravali na proširenje plana napada na baze i okupirane teritorije agresorskih neprijatelja i objavili da sirene u Izraelu nikada neće prestati", navodi se u saopštenju IRGC.

Za sada izraelska strana nije komentarisala ovu situaciju. Ranije jutros, Teheran je poručio da neće pregovarati sa SAD. 

Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

(MONDO)

Tagovi

Iran Benjamin Netanjahu Izrael rat

