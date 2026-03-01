Iran pokrenuo deveti talas napada: Raketa pala na Jerusalim, ima povrijeđenih

Iran je pokrenuo deveti talas napada na Izrael i američke mete na Bliskom istoku, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

"Deveti talas operacije `Pravo obećanje četiri` počeo je protiv ciljeva širom okupirane teritorije i američkih meta na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju.

Nekoliko ljudi je povrijeđeno nakon pada balističke rakete na put na području Jerusalima, saopštila je izraelska služba hitne pomoći.

Preliminary reports indicate five people were injured following an Iranian ballistic missile strike in the Jerusalem area, with one victim said to be in mild-to-serious condition.pic.twitter.com/kK00tq8gPZ — Breaking911 (@Breaking911)March 1, 2026

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak dejstva izraelske protivvazdušne odbrane i detonacije projektila.

BREAKING: Iranian missile scores direct hit in Jerusalem moments agopic.twitter.com/yocjuzeQQN — Breaking911 (@Breaking911)March 1, 2026

Prethodno su se na području Jerusalima i okolini oglasile sirene za vazdušu opasnost, prenose izraelski mediji.

