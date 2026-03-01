logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran pokrenuo deveti talas napada: Raketa pala na Jerusalim, ima povrijeđenih

Iran pokrenuo deveti talas napada: Raketa pala na Jerusalim, ima povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Iran je pokrenuo deveti talas napada na Izrael i američke mete na Bliskom istoku, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Napad Irana na Izrael Izvor: Ammar Safarjalani / Xinhua News / Profimedia

"Deveti talas operacije `Pravo obećanje četiri` počeo je protiv ciljeva širom okupirane teritorije i američkih meta na Bliskom istoku", navodi se u saopštenju.

Nekoliko ljudi je povrijeđeno nakon pada balističke rakete na put na području Jerusalima, saopštila je izraelska služba hitne pomoći.

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak dejstva izraelske protivvazdušne odbrane i detonacije projektila.

Prethodno su se na području Jerusalima i okolini oglasile sirene za vazdušu opasnost, prenose izraelski mediji.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ