Užas u Kragujevcu: Muškarac ubijen pred ženom i djecom

Muškarac N.K. ubijen pred ženom i djecom u Kragujevcu.

Muškarac N.K. (25) ubijen je danas pred ženom i djetetom u Kragujevcu, a prema nezvaničnim informacijama "Kurira", sumnja se na sačekušu. On je izrešetan u parkiranom automobilu pred ženom i dvoje male djece.

Osumnjičeni za ubistvo je bio na kvadu i ispalio je pet hitaca kroz staklo vozila. Muškarac je preminuo na licu mjesta.

Policija obavlja uviđaj na licu mjesta. Zasad nije poznat motiv zločina.

