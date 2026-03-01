logo
Užas u Kragujevcu: Muškarac ubijen pred ženom i djecom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Muškarac N.K. ubijen pred ženom i djecom u Kragujevcu.

Ubistvo u Kragujevcu Izvor: Kurir/D.Đ./Printscreen

Muškarac N.K. (25) ubijen je danas pred ženom i djetetom u Kragujevcu, a prema nezvaničnim informacijama "Kurira", sumnja se na sačekušu. On je izrešetan u parkiranom automobilu pred ženom i dvoje male djece.

Osumnjičeni za ubistvo je bio na kvadu i ispalio je pet hitaca kroz staklo vozila. Muškarac je preminuo na licu mjesta.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva u Kragujevcu

Policija obavlja uviđaj na licu mjesta. Zasad nije poznat motiv zločina.  

(Kurir/MONDO)

