Njemački stručnjak tvrdi: Moguća odmazda Irana u Evropi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
"Iranski režim je u prošlosti više puta pokazao da vrši teror izvan sopstvenih granica"

Mark Henrihman o odmazdi Irana u Evropi Izvor: EPA/Clemens Bilan

Odmazda Irana u Evropi, uključujući djelovanje ćelija "spavača", ne može se isključiti nakon što je u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, izjavio je šef Odbora Bundestaga za tajne službe Mark Henrihman.

"Iranski režim je u prošlosti više puta pokazao da vrši teror izvan sopstvenih granica", rekao je Henrihman listu "Zidojče cajtung".

On je dodao da mjere zaštite moraju da se prilagode ako to bude potrebno.

