logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američka vojska pokazala kako je napadnut Iran: Ratni lovci i "tomahavk" rakete (Video)

Američka vojska pokazala kako je napadnut Iran: Ratni lovci i "tomahavk" rakete (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Centralna komanda američke vojske objavila snimak početka napada na Iran.

snimak početka napada na iran Izvor: X/CENTCOM/Printscreen

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država objavila je snimak početka napada na Iran na svom "X" nalogu. Izrael i Sjedinjene Države izvele su rano jutros "preventivni" napad na Iran u operaciji "Epski bijes" kada je, prema informacijama Irana, dosad stradalo više od 200 osoba.

"Kao što je izjavio predsjednik, naš cilj je da branimo američki narod elimisanjem prijetnji od iranskog režima. Predsjednik je naredio hrabru akciju. Snage centralne komande zadaju ogroman i neumoljiv udaraca", navodi se u opisu ispod snimka.

Na snimku se vidi polijetanje ratnih lovaca sa nosača aviona i lansiranje "tomahavk" raketa. Takođe, pred kraj snimka vidi se pogađanje određenih ciljeva u Teheranu i drugim dijelovima Irana.

Da podsjetimo, Iran je uzvratio raketnim napadima na države u regionu u kojima se nalaze američke vojne baze - u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru. Strahuje se da ima žrtava, ali nema zvaničnih informacija.

Pogledajte fotografije napada na Iran

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:00
Napad na Dubai
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Pročitajte i ovo

Tagovi

Iran napad snimak početak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ