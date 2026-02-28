Američka vojska pokazala kako je napadnut Iran: Ratni lovci i "tomahavk" rakete (Video)

Centralna komanda američke vojske objavila snimak početka napada na Iran.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država objavila je snimak početka napada na Iran na svom "X" nalogu. Izrael i Sjedinjene Države izvele su rano jutros "preventivni" napad na Iran u operaciji "Epski bijes" kada je, prema informacijama Irana, dosad stradalo više od 200 osoba.

"Kao što je izjavio predsjednik, naš cilj je da branimo američki narod elimisanjem prijetnji od iranskog režima. Predsjednik je naredio hrabru akciju. Snage centralne komande zadaju ogroman i neumoljiv udaraca", navodi se u opisu ispod snimka.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow.pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM)February 28, 2026

Na snimku se vidi polijetanje ratnih lovaca sa nosača aviona i lansiranje "tomahavk" raketa. Takođe, pred kraj snimka vidi se pogađanje određenih ciljeva u Teheranu i drugim dijelovima Irana.

Da podsjetimo, Iran je uzvratio raketnim napadima na države u regionu u kojima se nalaze američke vojne baze - u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru. Strahuje se da ima žrtava, ali nema zvaničnih informacija.

