Odbijen zahtjev "Autoprevoza" od 32 miliona KM: Zemljište u centru grada pripada Banjaluci

Vrhovni sud Republike Srpske odbio je tužbeni zahtjev "Autoprevoza" vrijedan više od 32 miliona maraka i presudio da atraktivno zemljište u najužem gradskom jezgru pripada Gradu Banjaluka.

Kako piše portal "Capital", Vrhovni sud RS je uvažio reviziju Grada Banjaluka i preinačio presudu Višeg privrednog suda u Banjaluci na osnovu koje se "Autoprevoz" upisao kao vlasnik parcela na Staroj autobuskoj stanici na kojoj se nalaze Vidovdanska ulica sa pratećim trotoarima, park sa spomenikom Dvanaest beba, kao i Muzej savremene umjetnosti RS.

"Revizija Grada Banjaluka kao tuženog se usvaja, presuda Višeg privrednog suda preinačava i utvrđuje da je ništav upis prava svojine i posjeda Autoprevoza kao tužioca na predmetnim parcelama", navodi se u presudi.

Radi se o parcelama ukupne površine od oko 14.500 kvadrata na Staroj autobuskoj stanici kojima prolazi Vidovdanska ulica i na kojima se nalazi zgrada Muzeja savremene umjetnosti, ali ne i o zemljištu na kojem je parking i u čiji posjed je u oktobru 2024. godine ušao "Autoprevoz".

"Tužilac (Autoprevoz) je dužan priznati i trpjeti da se Grad Banjaluka na osnovu ove presude upiše kao vlasnik, odnosno posjednik predmetnih nekretnina sa 1/1 dijela", navodi se u presudi.

Vrhovni sud je odbio zahtjev "Autoprevoza" koji je od Grada tražio da mu na ime naknade radi faktičke eksproprijacije isplati 32.378.800 KM od čega 21.460.000 KM za izuzeto zemljište i 10.918.800 KM za izuzetu zgradu Muzeja savremene umjetnosti.

"S obzirom na to da je predmetno zemljište, na kojem se nalaze saobraćajnice sa kompletnom infrastrukturom, shodno Programu uređenja građevinskog zemljišta, privedeno namjeni početkom 80-ih godina, dakle bilo izgrađeno, onda nije bilo mjesta da se uknjiži pravo raspolaganja u korist ‘Autoprevoza’, jer to nije bilo neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište", precizira se u presudi Vrhovnog suda.

Kada je riječ o zgradi u kojoj je Muzej savremene umjetnosti RS, sud kaže da prema odredbama Zakona o stvarnim pravima pravo upravljanja, korištenja i raspolaganja nekretnina kojo do stupanja na snagu ovog zakona u januaru 2009. godine, nije postal svojina drugog lica, stupanjem na snagu ovog zakona, postaje pravo svojine njegovog dosadašnjeg nosioca.

"Zakon o stvarnim pravima kaže da vlasnik zgrade stiče pravo svojine na građevinskom zemljištu koje pripada zgradi. Kod takvog stanja stvari, ovaj sud nalazi da je Grad Banjaluka stekao pravo svojine na predmetnoj katastarskoj čestici", kaže se u presudi.

Na odluku Vrhovnog suda RS po reviziji ne postoje redovni pravni lijekovi. Zainteresovane strane mogu samo da upute apelaciju Ustavnom sudu BiH koji je početkom 2020. godine donio konačni sud i presudio da dio zemljišta Stare autobuske stanice na kojem se nalazi parking pripada "Autoprevozu".

Podsjećamo, "Autoprevoz" je u posjed parkinga na Staroj autobuskoj stanici ušao 20. oktobra 2024. godine nakon maratonskog sudskog spora koji je započeo 2004. godine kada je Grad zahtijevao da se zemljište Stare autobuske stanice i okolne parcele, upišu kao njegovo vlasništvo.

Okružni privredni sud u Banjaluci je taj zahtjev odbacio i presudio u korist "Autoprevoza", da bi Viši privredni sud nakon toga donio odluku u korist Grada. Konačnu riječ dao je Ustavni sud BiH koji je početkom 2020. godine potvrdio presudu Okružnog privrednog suda i presudio da zemljište pripada “Autoprevozu”.

Iz "Autoprevoza" su i prije toga poručivali da su spremni da se odreknu zgrade Muzeja savremene umjetnosti, dijela parcele na kojoj je izgrađen spomenik Dvanaest beba i dijela Vidovdanske ulice ako se postigne dogovor oko nadoknade za preostale parcele.