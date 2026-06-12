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Potvrđeno: SDP, SDA, NES, PDA, SBB i BH Zeleni zajedno nastupaju na izborima u Republici Srpskoj

Potvrđeno: SDP, SDA, NES, PDA, SBB i BH Zeleni zajedno nastupaju na izborima u Republici Srpskoj

Autor Haris Krhalić
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Šest političkih partija (SDA, SDP, SBB, BH Zeleni, NES i PDA) potpisuju sporazum o zajedničkom nastupu na izborima na nivou Republke Srpske.

SDP, SDA, NES, PDA, SBB i BH Zeleni zajedno nastupaju na izborima u Republici Srpskoj Izvor: CIK BiH

SDA, BH Zeleni i SBB dogovorili su sa SDP-om i njenim partnerima NES-om i PDA zajednički nastup na izborima u Republici Srpskoj.

Šest stranaka, SDA, BH Zeleni i SBB, te SDP BiH, NES i PDA će zvanični sporazum o zajedničkom nastupu potpisati početkom naredne sedmice.

"Smatramo da u interesu ne samo bošnjačkog naroda nego i svih patriotski orijentiranih građana, prostor entiteta RS ne smije biti mjesto za tenzije, razmirice i međusobno nadmetanje prodržavnih stranaka, bez obzira na različite političke poglede i rivalstva. Političke utakmice ćemo voditi na prostoru Federacije BiH", saopštili su iz SDP-a i dodali:

"S obzirom na ranije rezultate, jedino zajednički nastup može osigurati zastupljenost državotvornih snaga iz entiteta RS u Parlamentu BiH, te snažniju zastupljenost prodržavnih stranaka u Narodnoj skupštini RS."

Ovim žele da spriječe rasipanje glasova.

"Rasipanje glasova na više različitih izbornih listi moglo bi politički utjecaj bosanskohercegovačkih patriota u entitetu RS potpuno minimizirati. SDA, SDP i njihovi partneri pozivaju sve stranke koje djeluju u entitetu RS i računaju prevashodno na glasove povratnika i dijaspore da se pridruže koaliciji, te da opći interes stave iznad stranačkih i pojedinačnih", zaključuje se u saopštenju.

Podsjetimo, SDS je na nivou Republike Srpske već dogovorio saradnju sa strankama NiP i Naprijed, pored PDA i NES koji su navedeni i u ovom dogovoru.

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Izbori 2026 Republika Srpska SDA SDP BiH

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