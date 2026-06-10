Blanuša otkrio detalje pregovora: Bio sam spreman da budem kandidat za Predsjedništvo BiH, ali bez Vukanovića

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je da je bio spreman biti kandidat za Predsjedništvo BiH, ali pod uslovom da se, kako kaže, "Vukan nekako skloni."

Izvor: SDS

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je da je kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima, te otkrio da je čak bio spreman da se na prijedlog lidera Pokreta "Sigurna Srpska" Draška Stanivukovića "žrtvuje" i prihvati kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH pod uslovom da se "nekako skloni" lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Blanuša je naveo da je definitivno kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, te da sada to može da promijeni samo stranačka Skupština.

"Ne daj Bože više sile. Nakon zadnje odluke Glavnog odbora nema više mogućnosti da se to ne desi. Jedino da se drugačija odluka donese na zasjedanju Skupštine stranke", rekao je Blanuša.

Navodeći detalje pregovora u okviru opozicije, Blanuša kaže da je Stanivuković smatrao da bi bilo bolje da lider SDS-a bude kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, "s obzirom na životno iskustvo".

"Odgovorio sam da sam spreman sebe da na neki način žrtvujem, pa ću, iako to nije pozicija za mene, ići za kandidata za Predsjedništvo BiH, ali da se vidi da se Vukan nekako skloni. Ništa nije uspjelo, čak ni da se razgovara sa Vukanovićem", ispričao je Blanuša.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blanuša navodi da je tu bilo nekoliko kanala preko kojih se pokušalo doći do Vukanovića, te se putem Ognjena Bodiroge i Mladena Bosića i njega koji ga je pozivao da se sastanu zajedno sa Ljubišom Petrovićem i Milanom Miličevićem, ali da se predsjednik Liste za pravdu i red nije odazvao.

Podsjetivši na početne pregovore, Blanuša je napomenuo da je opozicija trebala da dogovori kandidate za dvije inokosne funkcije, te da je Vukanović nakon prvog sastanka kandidovao sam sebe za srpskog člana Predsjedništva BiH i poručio da više neće učestvovati u razgovorima.

Lider SDS-a za RTRS kaže da nije razmišljao o podnošenju ostavke na poziciju predsjednika partije, uprkos napadima putem društvenih mreža za koje je rekao da ih nije bilo lijepo ni vidjeti ni čuti, dodavši da se sa tim svi koji uđu u političke vode moraju suočiti.

Blanuša tvrdi da nije politički ucijenjen, što mu daje slobodu da bude iskren i govori istinu, te da poštuje Statut SDS-a i demokratske procedure.

"I ja se pitam gdje su te pare, da vidim te milione za koje se priča da sam dobio. Onima koji su to javno rekli najbolje je da takve izjave demantuju jer ću ih, ukoliko to ne učine, tužiti", poručio je Blanuša.

Blanuša kaže da nije tačno da je Predsjedništvo SDS-a predložilo Stanivukovića za kandidata za predsjednika Republike Srpske, već se izjašnjavalo o prijedlogu Pokreta "Sigurna Srpska" u kompletu.

On je rekao da nije tačna ni informacija da nema podršku većine u Glavnom odboru SDS-a, te da niko nije bio protiv njegovih prijedloga, a da su neki članovi bili suzdržani.

"Glavni odbor je donio odluku i svi članovi stranke imaju obavezu da se pridržavaju odluka organa stranke, a sve što se desilo, o tome će se opet razgovarati na organima stranke i oni koji istupaju mimo odluka, biće sankcionisani", istakao je Blanuša.