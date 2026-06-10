Stanivuković o odluci SDS-a: "Imali su istorijsku šansu da budu najsnažniji i najveći"

Draško Stanivuković poručio je da je SDS propustio istorijsku priliku da postane najjača politička stranka u Republici Srpskoj.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) i gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, poručio je da smatra da je propuštena istorijska prilika za objedinjavanje političkih snaga.

Stanivuković je rekao da je SDS imao šansu da postane najsnažnija politička organizacija u Republici Srpskoj i da bude jači od SNSD-a.

„Smatram da je SDS imao istorijsku šansu da bude najsnažniji i najveći. To bi već danas bila stranka sa 25 poslanika i jača od SNSD-a. Kao takva išla bi sa svojim kandidatima na izbore“, rekao je Stanivuković.

On je istakao da su ljudi okupljeni oko njega bili spremni na, kako kaže, najveću političku žrtvu zarad zajedničkog cilja.

„Sve što smo gradili bili smo spremni da stavimo pod jedan krov, veći i snažniji, državotvorni krov. Bez sujete i ega. Smatram da je to bilo najbolje rješenje“, naveo je Stanivuković.

Dodao je da ne zamjera SDS-u zbog donesene odluke te da ostaje otvoren za razgovore o budućoj saradnji.

„Ne srdimo se i ne ljutimo. Nijednu ružnu riječ nikome nismo rekli. Lično tražimo rješenja i želimo da pronađemo najbolji mogući način za zajedničko djelovanje“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, politička scena godinama je suočena sa podjelama i slabljenjem opozicionih stranaka, zbog čega smatra da je okupljanje političkih subjekata ispravan put.

Stanivuković je potvrdio da još nije donio konačnu odluku o svojoj kandidaturi na opštim izborima, navodeći da su otvorene različite opcije.

„Na stolu je odluka da idem u kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Ponuda je da idem za člana Predsjedništva BiH, a možda budem i nosilac liste. Razmatramo strategiju i sve ćemo podrediti tome da se postigne jedinstvo, uz poštovanje našeg dostojanstva i digniteta“, poručio je Stanivuković.

Podsjećamo, Glavni odbor SDS-a je odbacio prijedlog Predsjedništva ove stranke da Stanivuković bude zajednički kandidat za predsjednika Republike Srpske i potvrdio kandidaturu predsjednika SDS-a Branka Blanuše.