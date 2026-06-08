Stanivuković se zahvalio SDS-u i Blanuši na prijedlogu kandidature za predsjednika Srpske

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković zahvalio je Predsjedništvu Srpske demokratske stranke i predsjedniku SDS-a Branku Blanuši na prijedlogu da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je naveo, takav prijedlog za njega predstavlja veliku čast, ali i ozbiljnu odgovornost.

"Zahvalan sam Predsjedništvu Srpske demokratske stranke i predsjedniku Branku Blanuši što su me na najvišem organu stranke predložili kao kandidata za predsjednika Republike Srpske. To je čast, ali još više obaveza koju kao predsjednik Pokreta Sigurna Srpska shvatam veoma ozbiljno", poručio je Stanivuković.

On je istakao da je razumio i poruku dijela članova Glavnog odbora SDS-a koji nisu podržali takav prijedlog.

"Jasno sam razumio i poruku jednog dijela članova Glavnog odbora Srpske demokratske stranke. To je pitanje koje ćemo otvoreno razmotriti i o njemu odlučivati na organima Pokreta Sigurna Srpska", rekao je Stanivuković.

Dodao je da, bez obzira na različite početne pozicije i izazove na političkom putu, opozicija mora težiti zajedničkom nastupu.

"Koliko god nam polazne osnove bile različite i koliko god put do cilja bio izazovan, na kraju je najvažnije postići jedinstvo i obezbijediti zajednički nastup. Kao predsjednik jedne od vodećih opozicionih stranaka tom cilju ostajem potpuno privržen", zaključio je Stanivuković.

Podsjećamo, juče je u SDS-u došlo do raspleta višednevnih unutarstranačkih turbulencija. Nakon što je Predsjedništvo stranke podržalo kandidaturu Draška Stanivukovića za predsjednika Republike Srpske i pokrenulo proces integracije Pokreta Sigurna Srpska u SDS, uslijedile su burne reakcije dijela članstva i funkcionera. Na sjednici Glavnog odbora takva odluka je odbačena, a potvrđena je kandidatura aktuelnog predsjednika stranke Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.