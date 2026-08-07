Španska policija razbila veliku krijumčarsku mrežu: Prebacili više od 2.000 migranata i zaradili 24 miliona evra

Španska policija saopštila je da je razbila jednu od najvećih mreža za krijumčarenje ljudi koje su djelovale na Mediteranu, a za koju se vjeruje da je u zemlju prebacila više od 2.000 migranata.

Izvor: Diego RadamÃ©S / Zuma Press / Profimedia

"Civilna garda i policija uspješno su razbile jednu od najsloženijih, najaktivnijih i najopasnijih međunarodnih kriminalnih mreža do sada otkrivenih na Mediteranu", navodi se u saopštenju Civilne garde.

Prema saopštenju, kriminalna mreža koristila je brze čamce za prevoz sintetičkih droga iz Španije u Alžir, odakle su distribuisane širom Sjeverne Afrike, gdje je potražnja za narkoticima poput MDMA velika.

Na povratku su istim plovilima krijumčarili migrante do jugoistočne obale Španije i ostrva Ibica.

Policija vjeruje da je ova grupa, koja je posjedovala veliki arsenal naoružanja kako bi zaštitila svoja plovila, izvela najmanje 64 operacije krijumčarenja i ostvarila profit od preko 24 miliona evra.

Operacija je sprovedena u trenutku kada su migracije i trgovina ljudima ponovo došli u žižu javnosti u Španiji i širom Evrope, nakon što je tokom masovnog upada migranata u špansku enklavu Seutu prošle sedmice u grad ušlo 72.000 ljudi.