Privremena obustava: U petak bez saobraćaja u dijelu Ulice Prvog krajiškog korpusa

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će u petak, 7. avgusta od 7.00 časova doći do obustave saobraćaja u Ulici Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Ulice Pave Radana – zbog asfaltiranja saobraćajnice.

Izvor: Grad Banjaluka

Za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", saopštila je Gradska uprava.

(Mondo)