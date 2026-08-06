logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Privremena obustava: U petak bez saobraćaja u dijelu Ulice Prvog krajiškog korpusa

Privremena obustava: U petak bez saobraćaja u dijelu Ulice Prvog krajiškog korpusa

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će u petak, 7. avgusta od 7.00 časova doći do obustave saobraćaja u Ulici Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Ulice Pave Radana – zbog asfaltiranja saobraćajnice.

Obustava saobraćaja u Banjaluci Izvor: Grad Banjaluka

Za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", saopštila je Gradska uprava.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka saobraćaj obustava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ