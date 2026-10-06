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Brazil povukao crtu: Nema više online klađenja ni reklama za kladionice

Brazil povukao crtu: Nema više online klađenja ni reklama za kladionice

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Brazilska Vlada blokirala je večeras internet stranice za klađenje i platforme za kazina, a zabranjeno je i reklamiranje kladionica

Klađenje Izvor: Shutterstock

Brazilski predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva potpisao je dekret 25. septembra kojim se zabranjuje rad, ponuda, posredovanje i reklamiranje klađenja putem interneta i sve vrste aktivnosti oko kockanja.

Korisnici koji budu pokušali da pristupe platformama automatski će biti preusmjereni na stranicu brazilske Vlade koja ih obavještava da je ta usluga zvanično blokirana i da je njihovo reklamiranje zabranjeno.

Brazilski predsjednik je uveo zabranu klađenja na internetu zbog previsoke zaduženosti domaćinstava i uticaja na zdravlje ljudi jer kockanje izaziva zavisnost. 

(Mondo.rs)

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Tagovi

Brazil klađenje kladionice

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