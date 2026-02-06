logo
Akcija "Amadeus": Banjalučanin upadao na naloge za klađenje i krao novac, policija mu našla i drogu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Pripadnici Policijske uprave Banjaluka realizovali su operativnu akciju "Amadeus" u kojoj je uhapšen D.V. iz ovog grada, osumnjičen za visokotehnološki kriminalitet i neovlašteni promet opojnih droga.

kockanje, kocka, klađenje Izvor: Shutterstock

Osumnjičeni se tereti da je u periodu od novembra 2025. do januara 2026. godine neovlašteno pristupao korisničkim nalozima različitih lica na platformama za internet klađenje. Prema navodima policije, on je u 16 navrata zakazivao isplate novčanih sredstava putem aplikacije, te je novac podizao na dvije lokacije u Banjaluci. Ovim radnjama D.V. je pribavio materijalnu korist u ukupnom iznosu od oko 6.457 KM.

"Prilikom lišenja slobode kod navedenog lica pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, digitalna vaga za precizno mjerenje i pvc slamka sa ostacima bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu spid", naveli su iz PU Banjaluka.

Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Banjaluci, izvršeni su pretresi kuće i putničkog vozila koje osumnjičeni koristi, prilikom čega su pronađeni i oduzeti dodatni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

Sve mjere sprovedene su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Protiv lica D.V. slijedi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima neovlašteni pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka i neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

