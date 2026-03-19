Željeznice FBiH pred kolapsom: Sudbina 2.500 radnika zavisi od odluke Savjeta ministara o zeničkoj Željezari

Autor Haris Krhalić
Željeznice FBiH upozoravaju na gubitak posla za 2.500 radnika ako se ugasi Nova željezara Zenica.

Uprava Željeznica Federacije BiH uputila je hitan apel institucijama vlasti upozoravajući na katastrofalne posljedice koje bi po ovaj javni sektor izazvala najavljena obustava proizvodnje u kompaniji Nova željezara Zenica.

Sudbina zeničkog giganta, a posljedično i željezničkog sektora, zavisi od sjednice Savjeta ministara BiH zakazane za 23. mart, na kojoj bi trebala biti donesena odluka o zaštiti domaće proizvodnje.

Ugrožena egzistencija hiljada porodica

V.d. generalnog direktora ŽFBiH, Mirza Hadžibegić, upozorio je da bi prestanak rada Željezare direktno ugrozio poslovanje Željeznica i egzistenciju 2.500 radnika ovog preduzeća, kao i brojnih kooperanata.

Situacija je dodatno otežana jer ova kriza dolazi nakon već pretrpljenog gubitka od 10 miliona KM uzrokovanog gašenjem Koksare Lukavac.

Iz Uprave Društva ističu da Željeznice FBiH od svog osnivanja nisu bile u težem položaju, te da su postale „kolateralna šteta“ turbulencija u privredi i izostanka dugoročnog finansiranja. Kao ključne mjere za opstanak navode:

  • Finansijsku konsolidaciju i modernizaciju infrastrukture.
  • Usvajanje Zakona o prevozu opasnih materija.
  • Namjensko izdvajanje dijela akciza za Željeznice FBiH.

„Uprava se snažno zalaže za iznalaženje sistemskih i održivih rješenja uz podršku vlasti. Spremni smo dati puni doprinos u rješavanju ovih teških pitanja, vjerujući da će Željeznice ostati pouzdan partner privredi“, izjavio je Hadžibegić.

Željeznice FBiH apeluju na Savjet ministara da prilikom donošenja odluka uzme u obzir strateški značaj željezničkog sektora i spriječi scenario koji bi vodio u nepovratni gubitak radnih mjesta i privredni zastoj.

