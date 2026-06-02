Veliki projekat u Krajini: Brza cesta od Bihaća do granice sa Hrvatskom biće kompletirana do 2031. godine

Federalno ministarstvo stavilo je na javni uvid Studiju uticaja na okolinu za dionicu brze ceste Cazin – Velika Kladuša – granica sa Hrvatskom.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na javni uvid dopunjenu Studiju uticaja na okolinu za dionicu brze ceste Ćoralići (Cazin) – Velika Kladuša – granica Republike Hrvatske.

Riječ je o ključnom koraku za realizaciju dionice duge 27,7 kilometara, koja predstavlja drugu polovinu ambiciozno planirane brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH, čija ukupna dužina iznosi gotovo 46 kilometara.

Objavljivanje ove studije dolazi nakon što je uspješno završen idejni projekat kompletne trase. Za prvu dionicu, od Bihaća do Cazina (dužine 17,9 kilometara), već je pokrenuta procedura izdavanja urbanističke saglasnosti i priprema za eksproprijaciju zemljišta, zbog čega se očekuje da će ti radovi početi znatno ranije.

Prema zvaničnim podacima iz tehničke studije, planirani vremenski okvir za izvođenje građevinskih radova na dionici od Cazina do granice s Hrvatskom (prelaz Maljevac) predviđen je u periodu od 2028. do 2031. godine.

Ukoliko se tenderi, imovinsko-pravni odnosi i sami radovi na terenu budu odvijali prema planiranoj dinamici, kompletna brza cesta koja spaja srce Krajine sa Evropskom unijom biće u potpunosti završena do 2031. godine.

Kuda prolazi trasa od Cazina do graničnog prelaza Maljevac?

Trasa ove dionice počinje u cazinskom naselju Ćoralići, gdje se direktno nadovezuje na prethodnu dionicu iz pravca Bihaća, a završava u samoj zoni graničnog prelaza Maljevac kod Velike Kladuše.

Nova brza cesta projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat. Kako bi se izbjegle dugotrajne pravne bitke i masovna rušenja, trasa najvećim dijelom prati koridor predviđen Prostornim planom Unsko-sanskog kantona (USK), čime je broj kolizija sa naseljenim mjestima i privatnim objektima sveden na minimum.

Zbog izuzetno zahtjevnog i brdovitog konfiguracijskog terena koji karakteriše ovaj dio Bosne i Hercegovine, buduća saobraćajnica obilovaće kompleksnim građevinskim objektima. Tehnička dokumentacija otkriva sljedeće detalje:

Čvorišta i petlje: Na trasi dugoj 27,7 kilometara planirana je izgradnja pet petlji (u zonama Čajića, Šumatca, Grahova, Nepeka i Zagrada) te jednog velikog čvorišta (Maljevac) neposredno prije same granice.

Mostovi i vijadukti: Planirana je izgradnja ukupno 13 mostova i vijadukata, čija ukupna dužina iznosi 7,45 kilometara.

Tuneli: Da bi se savladali planinski usjeci, projektovana su tri dvocijevna tunela ukupne dužine cijevi od oko 2,3 kilometra.

Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša predstavlja najvažniji infrastrukturni projekat u modernoj istoriji Unsko-sanskog kantona.

Trenutna putna mreža u Krajini je preopterećena, spora i nebezbjedna za moderan teretni i putnički saobraćaj. Izgradnja ove moderne saobraćajnice drastično će skratiti vrijeme putovanja, rasteretiti lokalne ceste, povećati bezbjednost u saobraćaju i direktno povezati privredu Krajine sa evropskom saobraćajnom mrežom u Hrvatskoj. Kada bude završena, ova cesta će s pravom predstavljati novu razvojnu kičmu ovog dijela Bosne i Hercegovine, piše Biznisinfo.