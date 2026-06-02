Drama iznad Sarajeva: Pokrenuta zvanična istraga o avio-incidentu, pet osoba povrijeđeno u vazdušnom prostoru BiH

Agencija BHANSA pokrenula je zvaničnu analizu incidenta iznad Sarajeva.

Agencija za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju BiH (BHANSA) saopštila je da je pokrenuta službena analiza incidenta koji se dogodio u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine tokom leta avio-kompanije Eurowings. Iz agencije naglašavaju da je u ovom trenutku prerano donositi zaključke o uzrocima događaja ili eventualnoj odgovornosti bilo kojeg od učesnika.

U skladu sa domaćim i međunarodnim propisima koji regulišu istrage vazduhoplovnih nesreća, odmah su pokrenute sve predviđene procedure kako bi nadležni organi utvrdili sve relevantne činjenice.

„BHANSA u potpunosti sarađuje sa nadležnim institucijama i obezbjeđuje svu potrebnu dokumentaciju i podatke za sprovođenje nezavisne i stručne istrage“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Iz agencije podvlače da pokretanje ovog postupka predstavlja standardnu proceduru u ovakvim situacijama i nikako ne znači da je već utvrđena greška kontrole letenja ili posade.

Kako je došlo do incidenta na visini od 11.000 metara

Do drame na nebu došlo je u subotu, 30. maja, na letu sa Rodosa za Keln, kada je avion Airbus A320 kompanije Eurowings letio na visini od oko 10.970 metara.

Prema pisanju specijalizovanog portala Aviation Herald, kontrola letenja odobrila je posadi Eurowingsa penjanje na viši nivo. Međutim, u tom trenutku se neposredno ispred njega, na visini od oko 11.580 metara, nalazio herkul među putničkim avionima – Airbus A380-800 kompanije Emirates na letu iz Dubaija za London.

Tokom penjanja, manji Airbus A320 je uletio u takozvano vrtložno strujanje (wake turbulence), odnosno nevidljivi kovitlac vazduha koji iza sebe ostavljaju teški avioni.

Uslijed naglog podrhtavanja i turbulencije, avion Eurowingsa je hitno prekinuo uspon i vratio se na prethodnu sigurnu visinu. U ovom potresu lakše je povrijeđeno četiri putnika i jedna stjuardesa.

Posada je ipak uspjela da stabilizuje letjelicu i nastavi put prema Kelnu, gdje su povrijeđene odmah po slijetanju dočekale medicinske ekipe.

Pravila o razmaku: Da li je napravljena greška?

Ključni dio istrage fokusiraće se na bezbjednosni razmak između dva aviona. Prema zvaničnim preporukama Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), između aviona kategorije "Super" (kojoj pripada ogromni A380) i aviona kategorije "Medium" (A320), potrebno je održavati horizontalni razmak od najmanje sedam nautičkih milja.

U trenutku ovog incidenta, avion Emiratesa nalazio se približno 14 kilometara ispred Eurowingsa, što iznosi oko 7,6 nautičkih milja. To znači da je propisani razmak tehnički bio ispoštovan, ali je vrtložno strujanje džambo-džeta ipak bilo dovoljno jako da ugrozi manji avion iza sebe.

Istražitelji su već obezbijedili snimak razgovora u pilotskoj kabini (crnu kutiju), kao i snimak parametara leta Eurowingsa, dok je avion Emiratesa bezbjedno i bez incidenata nastavio svoj let prema Londonu.