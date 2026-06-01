Milijarde bez rada: Nasljednici ruskih tajkuna na vrhu Forbsove liste

Jusuf Alekperov, sin osnivača "Lukoila" Vagita Alekperova, našao se na vrhu "Forbsove" liste najbogatijih nasljednika ruskih milijardera, sa procijenjenim nasljedstvom od 29,5 milijardi dolara.

Drugo mjesto na listi, koja je objavljena na veb-sajtu časopisa, zauzelo je dvoje djece Leonida Mihelsona, glavnog akcionara "Novateka" i "Sibura", sa po 14,15 milijardi dolara.

Treće mjesto na rang listi pripalo je kćerki i sinu osnivača "Evrohema" Andreja Meljničenka, sa po 10,2 milijarde dolara.

Među deset najbogatijih nasljednika nalaze se i djeca Sulejmana Kerimova, zatim nasljednici vlasnika čeličane NLMK Vladimira Lisina, djeca suvlasnika "Novateka" i "Sibura" Genadija Timčenka, kao i djeca osnivača "FosAgra" Andreja Gurjeva i drugi, javlja TASS.

