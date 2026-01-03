logo
Potanjin i dalje lider: Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ukupno bogatstvo najvećih ruskih preduzetnika povećano je za 18,378 milijardi dolara u 2025. godini, navodi se u "Blumbergovom indeksu milijardera".

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara Izvor: Shutterstock/Ves Ivan

Najveći rast ostvario je vlasnik "Metaloinvesta" i "Megafona" Ališer Usmanov, koji je uvećao bogatstvo za šest milijardi dolara, na ukupno 19,3 milijarde.

Ovaj indeks se izračunava na osnovu vrijednosti akcija kompanija u kojima milijarderi posjeduju udjele.

Lista obuhvata 500 najbogatijih ljudi u svijetu, a trenutno je među njima 20 ruskih državljana čije ukupno bogatstvo iznosi 299,27 milijardi dolara.

Na prvom mjestu je i dalje jedan od glavnih akcionara "Noriljskog nikla" Vladimir Potanjin, čije je bogatstvo procijenjeno na 26,4 milijarde dolara. 

(Srna)

Tagovi

Rusija bogataši milijarderi

