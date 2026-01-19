Milijarderi postaju sve bogatiji: Evo koliko Ilon Mask zaradi za četiri sekunde

Izvještaj koji je organizacija za hitnu pomoć i razvoj Oxfam objavila pokazuje da bogatstvo milijardera neprestano raste.

Izvor: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Milijarderi su u posljednjih nekoliko godina postali znatno bogatiji. Istovremeno, gotovo polovina čovječanstva živi u siromaštvu.

Sve je više milijardera u svijetu. Njihovo bogatstvo neprestano raste, pokazuje izvještaj koji je organizacija za hitnu pomoć i razvoj Oxfam objavila povodom početka Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu. Prema ovom izvještaju, oko 3.000 milijardera širom svijeta prošle godine imalo je bogatstvo od 18,3 biliona američkih dolara (otprilike 15,75 biliona evra).

Od 2020. godine, kada se uzme inflacija, oni su postali bogatiji za više od 80 procenata. Istovremeno, gotovo polovina čovječanstva živi u siromaštvu, naglašava Oxfam, piše Kurier.

Izvještaj se zasniva na podacima iz različitih izvora. Oxfam je, na primjer, kombinovao procjene bogatstva milijardera iz magazina Forbes sa podacima Svjetske banke i iz UBS izvještaja o svjetskom bogatstvu.

"Era milijardera"

Prošle godine bogatstvo milijardera poraslo je za oko 16 procenata – tri puta brže nego u prosjeku prethodnih godina, objašnjava Oxfam. Dvanaest najbogatijih sada ima više novca nego najsiromašnija polovina svjetske populacije, što čini više od četiri milijarde ljudi.

"Nalazimo se u eri milijardera – i to nije dobra vijest za svijet", komentariše Šarlot Beker, predsjednica Oxfam Njemačka.

Bogatstvo na vrhu koncentrisalo se nevjerovatnom brzinom; samo prošle godine milijarderi su dobili 2,5 biliona dolara.

"To je koliko posjeduje siromašnija polovina svjetske populacije", dodaje Beker.

Oxfamova računica o Ilonu Masku

Najbogatiji čovjek na svijetu, Ilon Mask, zarađuje, prema izračunavanju Oxfama, za četiri sekunde onoliko koliko prosječna osoba zaradi za godinu dana. Morao bi da poklanja više od 4.500 dolara po sekundi da bi njegovo bogatstvo počelo da opada.

Oxfam izražava zabrinutost što se ekonomska moć milijardera jasno odražava i na političku moć. To je, na primjer, vidljivo u SAD, i dalje urušava demokratiju. Forbes piše o američkom predsjedniku:

"Donald Tramp vodi najunosniju predsjedničku funkciju u američkoj istoriji i povećao je svoje bogatstvo za milijarde, uglavnom kroz trgovinu kriptovalutama."

Milijarde donacija i za izborne kampanje pogodne kandidate

Prema izvještaju Oxfama, 100 porodica milijardera u prethodnoj američkoj predsjedničkoj kampanji uložilo je rekordnih 2,6 milijardi dolara. Vjerovatnoća da milijarder zauzme političku funkciju procjenjuje se da je oko 4.000 puta veća nego kod prosječnog građanina. Takođe, sedam od deset najvećih medijskih kuća u najmanju ruku djelimično je u vlasništvu milijardera.

