logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za sve kriv AI: Tehnološki milijarderi grade bunkere i gomilaju zalihe

Za sve kriv AI: Tehnološki milijarderi grade bunkere i gomilaju zalihe

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Sve je više onih koji vjeruju da bi nekontrolisani razvoj tzv. opšte vještačke inteligencije (AGI) mogao prouzrokovati raspad svjetskog poretka.

Tehnološki milijarderi grade bunkere i gomilaju zalihe Izvor: Smartlife/YouTube @Facebook

Dok se javno nadmeću u razvoju vještačke inteligencije, neki od najmoćnijih ljudi Silicijumske doline u tišini se pripremaju - za smak svijeta. Prema pisanju portala Futurism novi talas straha među elitom izazvala je trka za dominaciju u području vještačke inteligencije (AI).

Sve je više onih koji vjeruju da bi nekontrolisani razvoj tzv. opšte vještačke inteligencije (AGI) mogao prouzrokovati raspad svjetskog poretka.

Među njima su i poznata imena – Sem Altman, izvršni direktor OpenAI-a, i Mark Cukerberg, osnivač Mete. Dok Cukerberg, prema medijima, na Havajima gradi “malo sklonište” od gotovo 500 kvadrata, Altman je već poznat po svojim “apokaliptičnim zalihama”.

"Trudim se da o tome ne razmišljam previše. Ali imam puške, zlato, kalijev jodid, antibiotike, baterije, vodu, plinske maske izraelske vojske i veliko imanje u Big Suru gdje mogu odletjeti", izjavio je Altman još 2016. za Njujorker.

(Večernji list/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

AI milijarderi vještačka inteligencija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ