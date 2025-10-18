Za sve kriv AI: Tehnološki milijarderi grade bunkere i gomilaju zalihe

Sve je više onih koji vjeruju da bi nekontrolisani razvoj tzv. opšte vještačke inteligencije (AGI) mogao prouzrokovati raspad svjetskog poretka.

Izvor: Smartlife/YouTube @Facebook

Dok se javno nadmeću u razvoju vještačke inteligencije, neki od najmoćnijih ljudi Silicijumske doline u tišini se pripremaju - za smak svijeta. Prema pisanju portala Futurism novi talas straha među elitom izazvala je trka za dominaciju u području vještačke inteligencije (AI).

Sve je više onih koji vjeruju da bi nekontrolisani razvoj tzv. opšte vještačke inteligencije (AGI) mogao prouzrokovati raspad svjetskog poretka.

Među njima su i poznata imena – Sem Altman, izvršni direktor OpenAI-a, i Mark Cukerberg, osnivač Mete. Dok Cukerberg, prema medijima, na Havajima gradi “malo sklonište” od gotovo 500 kvadrata, Altman je već poznat po svojim “apokaliptičnim zalihama”.

"Trudim se da o tome ne razmišljam previše. Ali imam puške, zlato, kalijev jodid, antibiotike, baterije, vodu, plinske maske izraelske vojske i veliko imanje u Big Suru gdje mogu odletjeti", izjavio je Altman još 2016. za Njujorker.

(Večernji list/MONDO)