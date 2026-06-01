Republika Srpska se zadužila 11 miliona više od plana

Republika Srpska se danas aukcijom trezorskih zapisa zadužila 30,9 miliona KM što je gotovo 11 miliona više od planiranog, saznaje CAPITAL.

Naime, 105. aukcijom trezorskih zapisa na Banjalučkoj berzi bilo je planirano da se Vlada RS zaduži 20 miliona maraka, ali je ostvareni iznos, kako je napomenuto, 30,9 miliona KM.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 50,7 miliona KM.

Na aukciji je postignuta jedinstvena ravnotežna cijena u iznosu od 99,08 sa kamatom od 3,6 odsto. Pored trezorskih, Vlada RS planira i novo zaduženje emisijom obveznica i to od 50 miliona KM.

Ovakva odluka došla je samo tri dana nakon što se Vlada, takođe emisijom obveznica, zadužila za 58,4 miliona KM.