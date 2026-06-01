logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Republika Srpska se zadužila 11 miliona više od plana

Republika Srpska se zadužila 11 miliona više od plana

Autor Haris Krhalić Izvor Capital.ba
0

Vlada Republike Srpske se na 105. aukciji trezorskih zapisa zadužila za 30,9 miliona KM, što je za skoro 11 miliona maraka više od prvobitno planiranog iznosa.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Republika Srpska se danas aukcijom trezorskih zapisa zadužila 30,9 miliona KM što je gotovo 11 miliona više od planiranog, saznaje CAPITAL.

Naime, 105. aukcijom trezorskih zapisa na Banjalučkoj berzi bilo je planirano da se Vlada RS zaduži 20 miliona maraka, ali je ostvareni iznos, kako je napomenuto, 30,9 miliona KM.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 50,7 miliona KM.

Na aukciji je postignuta jedinstvena ravnotežna cijena u iznosu od 99,08 sa kamatom od 3,6 odsto. Pored trezorskih, Vlada RS planira i novo zaduženje emisijom obveznica i to od 50 miliona KM.

Ovakva odluka došla je samo tri dana nakon što se Vlada, takođe emisijom obveznica, zadužila za 58,4 miliona KM.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Republika Srpska zaduženje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ