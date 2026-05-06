Novo zaduženje Srpske od 250 miliona evra: Devet američkih fondova kupilo obveznice na Londonskoj berzi

Obveznice kojima se Republika Srpska zadužila na Londonskoj berzi za novih 250 miliona evra kupilo je devet američkih fondova, izjavila je ministarka finansija Srpske Zora Vidović.

"Ne možemo trenutno saopštiti njihova imena, jer su pravila berze takva da se nakon 90 dana mogu objaviti kupci", rekla je Vidovićeva danas na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Vidovićeva je istakla da je Republika Srpska sada prošla sa manjom kamatom u iznosu 6,25 odsto, dok euribor iznosi 2,5 odsto.

Ona je podsjetila da je 2022. godine kamata iznosila 4,75 odsto, dok je euribor u to vrijeme iznosio minus 0,57 odsto, ističući kada se ovo dvoje "prebije" Republika Srpska ima kamatu u iznosu od 3,9 odsto.

Prema njenim riječima, ne može se porediti ondašnje vrijeme kada je bila deflacija i euribor bio minus i sada kada je inflacija i raste euribor.

Vidovićeva je rekla da se u Republici Srpskoj privreda, opštine i gradovi zadužuju po većim kamatama, ističući da se Banjaluka zadužila po kamati od 7,9 odsto.

Ona je navela da su u ovoj godini u implementaciji investicije koje se finansiraju iz budžeta u iznosu od 800 miliona KM.

"U Republici Srpskoj trenutno ima 6,6 milijardi investicija koje su u implementaciji, a to znači da su potpisani ugovori i da se radovi izvode, što je 33 odsto od BDP-a koji je planiran u ovoj godini", istakla je Vidovićeva.

Ona je dodala da će s obzirom na inflaciju koja će vjerovatno da se desi BDP biti veći.

