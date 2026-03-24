Narodna skupština RS razmatra zaduženje od 30,7 miliona evra za poljoprivredu

Narodna skupština RS razmatra zaduženje od 30,7 miliona evra za poljoprivredu

Autor Nikolina Damjanić


Narodna skupština RS nastavlja sjednicu, a među ključnim tačkama dnevnog reda je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u iznosu do 30,7 miliona evra, za Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Narodna skupština Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Novo zaduženje predstavlja polovični dio ukupnog aranžmana BiH od 61,4 miliona evra. Vlada RS navodi da je cilj jačanje otpornosti poljoprivrede na klimatske i ekonomske izazove i povećanje njene tržišne konkurentnosti.

Sredstva će biti raspoređena kroz četiri komponente:

- Jačanje javne podrške i otpornosti sektora – 3,93 miliona evra

_ Povećanje produktivnosti, prilagođavanje klimatskim promjenama i povezivanje proizvođača s tržištem – 21,35 miliona evra, uključujući sparene grantove

- Kvalitet i sigurnost hrane – 4,12 miliona evra

- Upravljanje projektom i administracija – 1,3 miliona evra

Posebno značajan dio, 17,6 miliona evra, predviđen je za sisteme navodnjavanja, odvodnjavanja i vodosnabdijevanja. Krajnji korisnici biće javne institucije, univerziteti, poljoprivredni instituti, poljoprivrednici, preduzeća i prerađivači.

Zajam će biti odobren na 32 godine, uz sedmogodišnji grejs period i varijabilnu kamatnu stopu. Javni dug RS već iznosi 6,185 milijardi KM, odnosno 31 odsto BDP-a. Odlukom se stavlja van snage ranija odluka iz decembra 2024. godine zbog proceduralnih i administrativnih problema koji su usporili realizaciju projekta.

Projekat je odobren još 2022. godine, kreditni sporazum je potpisan i prošao institucije BiH i Federacije BiH, ali je realizacija u RS zapela. Rokovi su produžavani, traženo je restrukturisanje, a potom su se pojavili dodatni problemi na nivou BiH.

U obrazloženju se navodi da je rasprava na sjednici Savjeta ministara BiH 2025. godine odgođena, između ostalog zbog neplaćene kotizacije od 1,7 miliona KM. Nakon dodatnih konsultacija sa Svjetskom bankom, prethodna saglasnost za restrukturisanje je poništena, a aktivnosti nastavljene u skladu sa već usvojenim sporazumom.

Poslanici sada odlučuju ne samo o novom zaduženju, već i o administrativnom „resetovanju“ cijelog procesa.

Na prethodnoj sjednici poslanici su obradili deset tačaka, dok je preostalih šest još na dnevnom redu. Među njima je i Nacrt zakona o ugostiteljstvu, kojim se uvode jasnija pravila za rad salona za proslave, iznajmljivanje smještaja i pružanje usluga u ruralnim sredinama, uključujući i degustacione prostore.


Poslanici bi trebalo da razmatraju i budžet Regulatorne komisije za energetiku, kao i više izvještaja, uključujući rad Ombudsmana za djecu i RTRS-a za 2024. godinu.

