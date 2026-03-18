Nastavak sjednice NSRS zakazan za 24. mart

Narodna skupština Republike Srpske večeras je razmotrila Nacrt zakona o platnim uslugama, čime je zaključen današnji rad, a nastavak sjednice zakazan je za utorak, 24. marta.

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Snježana Rudić rekla je da je ovaj nacrt značajan korak u modernizaciji platnog prometa i jedna od najvažnijih reformi u toj oblasti, jer stvara pretpostavke za postepeno uvođenje koncepta takozvanog otvorenog bankarstva.

„To znači da, osim banaka i preduzeća za poštanski saobraćaj Srpske, platne usluge u budućnosti mogu pružati i nebankarske finansijske organizacije, poznatije kao platne institucije, koje ne mogu prikupljati depozite, ali mogu pružati usluge plaćanja“, navela je Rudićeva.

Ona je istakla da su osnovni ciljevi otvaranje tržišta za nove pružaoce platnih usluga, jačanje konkurencije i efikasnosti platnih transakcija, te smanjenje troškova platnog prometa.

„Cilj je i smanjenje gotovog novca u opticaju i uređenje elektronske trgovine“, dodala je.

Nacrtom zakona detaljno se uređuju uslovi pružanja platnih usluga, osnivanje i poslovanje platnih institucija, pravila o uporedivosti naknada i promjeni računa, kao i druga pitanja iz ove oblasti.

Takođe se uvode i usluge trećih strana, poput iniciranja plaćanja i pružanja informacija o računu, koje omogućavaju primjenu savremenih tehnoloških rješenja u finansijskom sektoru.

Tokom dana poslanici su razmotrili deset tačaka dnevnog reda, od ukupno 16 usvojenih. Između ostalog, razmatrana su poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske i Prijedlog programa rada Narodne skupštine za 2026. godinu. Nisu usvojeni Prijedlog Zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, kao ni Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i drugih proizvoda za pušenje.

Poslanici su raspravljali i o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, te o više zakona po hitnom postupku, uključujući Zakon o privremenom izdržavanju djece, Zakon o podsticajima u privredi, dopune Zakona o parničnom postupku i izmjene Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija. Razmatrani su i Nacrti zakona o platnim uslugama i ugostiteljstvu.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Petko Rankić zaključio je sjednicu i zakazao njen nastavak za utorak, 24. marta, kada će biti razmatrano preostalih šest tačaka dnevnog reda.