Minić kritikovao PDP i branio deklaraciju o OHR-u: "Ovo je protektorat kao u Africi"

Premijer Republike Srpske, Savo Minić poručio je tokom rasprave u Narodnoj skupštini RS o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH da je tekst dokumenta jasan, upitavši poslanike šta je nejasno u njemu.

U nastavku obraćanja Minić je uputio oštre političke poruke poslaniku PDP-a Bojanu Kresojeviću, navodeći da je "njegov šef zlato" u odnosu na njega, te tvrdeći da su Kresojević i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ranije imali političke kontakte i zajedničke stavove u određenim situacijama.

Minić je, reagujući na pitanje zašto u novom nacrtu deklaracije nema odredbe o mogućim reakcijama Republike Srpske ukoliko se OHR ne zatvori, ocijenio da su pojedini prijedlozi ranije bili preoštri, ali da je suština ostala ista, zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika.

On je poručio da je, prema njegovom mišljenju, djelovanje visokog predstavnika dovelo do toga da BiH funkcioniše kao protektorat, uz tvrdnje da su odluke nametane van institucija i parlamentarne procedure.

Minić je tokom rasprave dodao i da je cilj SNSD-a da se pošalje "iskrena poruka" o potrebi zatvaranja OHR-a i odbacivanja bonskih ovlaštenja, uz tvrdnju da njegova stranka nije učestvovala u, kako je naveo, ranijim političkim kontaktima sa visokim predstavnikom.

Pored toga, Minić je naglasio da je za razliku od Stanivukovića, njegov šeg (Milorad Dodik) zlato.

“Nas prozivate za nešto što ste vi uradili. Da li postoji iko normalan ko ne želi zatvaranje kancelarija visokog predstavnika? U FBiH je stavio ustav van snage, van parlamenta, ovo je protektorat kao u Africi, takva poruka treba da se pošalje. Ja razumijem gospodine Kresojeviću da imate nalog da nešto pričate i branite, ali vi nama pričate o vašem šefu. Pa on je normalan čovjek. Kakvi god da smo u SNSD nismo sjedili sa Šmitom. Ovdje sam došao samo da pošaljemo iskrenu poruku da kancelarija OHR treba da se zatvori, a da ne govorimo o bonskim ovlašćenjima“, rekao je Minić.