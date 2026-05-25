© 2022 MONDO, Inc.

Rusi "oslijepili" avion sa britanskim ministrom odbrane: Elektronski napad izazvao haos tokom leta

Autor Nikolina Damjanić
Avion britanskog ratnog vazduhoplovstva u kojem se nalazio ministar odbrane Džon Hili našao se usred ozbiljnog bezbjednosnog incidenta tokom leta iz Estonije ka Velikoj Britaniji.

Posada aviona britanskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) u kojem se nalazio britanski ministar odbrane Džon Hili suočila se sa ometanjem signala tokom leta nedaleko od ruske granice.

Neimenovani izvor iz britanskog ratnog vazduhoplovstva izjavio je za Skaj njuz da se avion RAF suočio sa "nepromišljenim ometanjem".

Hili se u četvrtak vraćao u Veliku Britaniju nakon posete britanskim vojnicima u Estoniji i tokom leta se dogodio elektronski napad, a viest je prvi preneo dnevnik "Tajms".

Kako se navodi, pametni telefoni i laptopovi nisu mogli da se povežu na internet, a piloti su morali da koriste drugi navigacioni sistem jer je GPS aviona bio isključen tokom tročasovnog leta.

"Ovo je nepromišljeno rusko ometanje, ali RAF je dobro pripremljen da se nosi sa ovakvim aktivnostima", izjavio je neimenovani izvor iz RAF.

Za sada nije poznato da li je Hili namjerno bio meta, ali putanja leta aviona Dessault Falcon 900LX bila je vidljiva na sajtovima za praćenje letova, prenijeli su britanski mediji.

Ometanja GPS sistema koji se svakodnevno koristi za navigaciju postala su uobičajeni dio modernog ratovanja, a ovakvi incidenti se najčešće povezuju sa Rusijom.

U septembru 2025. godine, avion u kojem se nalazila predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen našao se na udaru GPS ometanja, međutim, Evropska unija je saopštila da je avion uspešno sletio na svoje finalno odredište.

