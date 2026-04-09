Šamar Londonu: Ruska fregata i tankeri prošli tik uz obalu Engleske, britanski premijer nemoćan uprkos prijetnjama

Ruski ratni brod pratio sankcionisane tankere kroz La Manš, Britanci posmatrali prizor bez reakcije.

Rusija je demonstrativno pokazala svoju spremnost da zaštiti izvoz nafte uprkos zapadnim sankcijama, nakon što je ratni brod pratio dva sankcionisana tankera kroz La Manš, dok britanske snage nisu reagovale. Fregata "Admiral Grigorovič", naoružana protivbrodskim i protivvazdušnim raketama, plovila je između tankera "Universal" i "Enigma", koji su se kretali uz južnu obalu Engleske. Britanski brod Kraljevske pomoćne flote "Tideforce" pratio ih je sa distance, bez pokušaja zaustavljanja ili zapljene, prenio je britanski Telegraf.

Россия провела нефтяные танкеры «теневого флота» Universal и Enigma через Ла-Манш в сопровождении фрегата «Адмирал Григорович», несмотря на угрозы Великобритании их задерживать, — The Telegraph

April 9, 2026

Scenu je posmatrao novinar sa broda "Royal Charlotte", oko 16 kilometara od Dovera, dok su istog dana uočena još dva sankcionisana ruska tankera koji su prošli kroz ovaj važan pomorski koridor bez posljedica.

Iako je britanski premijer Kir Stramer još prošlog mjeseca dao specijalnim snagama ovlašćenje da zaplenjuju brodove koji prevoze rusku naftu, nijedan tanker do danas nije zadržan. Uprkos najavama o "oštrijem udaru“ na tzv. flotu u senci, britanske vlasti nisu preduzele konkretne akcije.

Ovaj incident uklapa se u širi obrazac ruskog izbegavanja sankcija, o čemu su ranije izvještavali i britanski Telegraf drugi zapadni mediji, ukazujući na rastuću aktivnost takozvane „flote u senci“ i ograničene mogućnosti Zapada da je zaustavi.

Procjene govore da Rusija raspolaže sa oko 700 brodova koji čine ovu paralelnu flotu, a koji prevoze čak 40 odsto njenog izvoza nafte. Veliki broj tih tankera ima skrivene vlasničke strukture, često plovi pod zastavama trećih zemalja i koristi zastarele brodove, što dodatno povećava rizik od ekoloških incidenata.

U međuvremenu, britanska vlada suočava se sa sve većim kritikama zbog stanja mornarice i odbrambenih kapaciteta. Nakon napada iranskog drona na britansku bazu na Kipru, jedini raspoloživi razarač „HMS Dragon“ poslat je na Bliski istok, ali je nakon dolaska morao da se vrati u luku zbog tehničkih problema. Dodatni pritisak dolazi i iz Sjedinjenih Država, gde je predsjednik Donald Tramp britanske nosače aviona ranije nazvao „igračkama“, dok je ministar odbrane Pit Hegset kritikovao sposobnosti Kraljevske mornarice.

Bezbednosni analitičari upozoravaju da Moskva ovakvim potezima želi da demonstrira slabosti Zapada. "Rusi očajnički žele da nafta nastavi da teče i da se rat u Ukrajini nastavi. Trenutno se igraju sa Londonom", ocijenio je britanski stručnjak za bezbjednost Endru Foks.

Iako britanski zakoni omogućavaju zaplenu tankera na osnovu sankcija iz 2018. godine, takva operacija bi zahtjevala značajne resurse, uključujući specijalne snage i logistiku za smještaj zaplijenjenih brodova.

Istovremeno, Moskva je jasno poručila da bi svaki pokušaj zaplene izazvao odgovor. Ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin upozorio je da se "odgovarajuće mere već pripremaju", nagoveštavajući mogućnost dodatne eskalacije.

(NIN/Mondo)