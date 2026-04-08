Oglasile se Rusija i Kina: "Ničim izazvani napad na Iran pretrpio je težak poraz"

Rusija je saopštila da je pristup „jednostranom, agresivnom, ničim izazvanom napadu“ na Iran pretrpio „težak poraz“, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp najavio dvonedeljno primirje između Vašingtona i Teherana.
„Sve izjave o tome da treba biti agresivniji, ofanzivniji, više pisati na društvenim mrežama i o ‘pobjedi’ koja je navodno odmah iza ugla, još jednom su doživjele težak poraz. Isto važi i za pristup takvom jednostranom, agresivnom, ničim izazvanom napadu“, rekla je Marija Zaharova u intervjuu za Sputnik Radio.
Poziv na diplomatsko rješenje
Zaharova je naglasila da je Rusija od samog početka insistirala na tome da je potrebno odmah zaustaviti „agresiju“ protiv Irana i započeti „stvarno političko i diplomatsko rješenje“.
Dodala je da za ovu situaciju ne postoji vojno rješenje.
Reakcija Kine i međunarodni napori
Kina je pozdravila prekid vatre između SAD i Irana, ističući da je i sama uložila napore kako bi se borbe zaustavile.
Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je tokom redovne konferencije za novinare u Beijing da Peking podržava napore, uključujući i one koje je preduzela pakistanska strana.
„Kina se zalaže za prekid vatre i rješavanje sukoba političkim sredstvima kako bi se postigla dugoročna stabilnost u regionu Zaliva i Bliskog istoka“, rekla je Mao, dodajući da je Peking već preduzeo konkretne korake u tom pravcu.
Tok sukoba
Predsjednik Donald Tramp objavio je da je pristao da „obustavi bombardovanje i napade na Iran u periodu od dvije nedjelje“.
Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Israel pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Iran 28. februara.
Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze.
Takođe je ograničio kretanje brodova kroz Ormuski moreuz.
