Iranski ministar najavio otvaranje Ormuskog moreuza

Iranski ministar spoljnih poslova najavio otvaranje Ormuskog moreuza uz koordinaciju sa iranskom vojskom.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je večeras na svom "X" nalogu najavio mogućnost otvaranja Ormuskog moreuza pod uslovom da se momentalno obustave svi vazdušni napadi na teritoriju Irana. Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp saopštio da odlaže napad na Iran na dvije nedjelje, Vrhovni savjet Irana objavio je 10 uslova za kraj rata.

On se u objavi zahvalio premijeru Pakistana Šehbazu Šarifu i generalu Maršalu Muniru na pomoći u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Istakao je da će iranska vojska obustaviti sve odbrambene akcije i najavio je otvaranje Ormuskog moreuza za sve brodove uz koordinaciju iranske vojske.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.