Oslobođena kidnapovana američka novinarka: Oteta usred dana u Bagdadu (Video)

Oslobođena kidnapovana američka novinarka u Bagdadu.

Izvor: X@Esam793/Printskrin X

Danas je oslobođena kidnapovana američka novinarka Šeli Kitlson koja je oteta prethodne nedjelje nasred ulice u Bagdadu, prenosi "Gardijan" saznanje "Asosijejted Presa". Visoki zvaničnik Iraka je to ekskluzivno otkrio za "AP" pod uslovom da ostane anoniman.

Ona je oteta 31. marta usred dana u Bagdadu, prijestonici Iraka, nasred ulice. Odlučeno je da se ona danas oslobodi pod uslovom da momentalno napusti zemlju.

Footage shows the moment of kidnapping Shelly Kittleson.https://t.co/MWPTHpPixI — Tammuz Intel (@Tammuz_Intel)March 31, 2026

Militantna organizacija Hezbolah, koja podržava Iran, je odlučila da oslobodi novinarku. Oni su izdali saopštenje tim povodom u kom su naveli da su se odlučili na taj korak ih "patriotskih razloga odlazećeg premijera Mohameda Šia al-Sudanija".

(Mondo.rs)