Iranci formirali "ljudske lance" na mostovima širom zemlje: Razvili zastave pored meta izraelskih aviona (Video)

Iranci formirali "ljudske lance" na mostovima širom zemlje: Razvili zastave pored meta izraelskih aviona (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Građani Irana protestuju na mostovima širom zemlje dok traje rat sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Iranci formirali "ljudske lance" na mostovima širom zemlje Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Iranska državna novinska agencija "Fars" je danas objavila tekst u kom navodi da se građani Irana okupljaju na mostovima širom zemlje u znak protesta zbog izraelskih napada na iranske termo elektrane, prenosi "Skaj Njuz". Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u više navrata dosad prijetio napadima na te objekte, dok je Izrael već izvodio raketne napade na mostove i termo elektrane.

Prema navodima pomenute iranske novinske agencije, grupa građana Irana viđena je na mostu Pol Sefid u Ahvazu na jugu Irana. Formirali su takozvani "ljudski lanac" i razvili su veliku zastavu Irana.

Grupa ljudi viđena je i na mostu u Dezfulu na jugozapadu Irana. Takođe, ljudi su protestovali i ispred termoelektrane Šahid Raje blizu Teherana, prijestonice Irana.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

