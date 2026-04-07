Iranci formirali "ljudske lance" na mostovima širom zemlje: Razvili zastave pored meta izraelskih aviona (Video)

Građani Irana protestuju na mostovima širom zemlje dok traje rat sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Iranska državna novinska agencija "Fars" je danas objavila tekst u kom navodi da se građani Irana okupljaju na mostovima širom zemlje u znak protesta zbog izraelskih napada na iranske termo elektrane, prenosi "Skaj Njuz". Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u više navrata dosad prijetio napadima na te objekte, dok je Izrael već izvodio raketne napade na mostove i termo elektrane.

Prema navodima pomenute iranske novinske agencije, grupa građana Irana viđena je na mostu Pol Sefid u Ahvazu na jugu Irana. Formirali su takozvani "ljudski lanac" i razvili su veliku zastavu Irana.

| Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



Grupa ljudi viđena je i na mostu u Dezfulu na jugozapadu Irana. Takođe, ljudi su protestovali i ispred termoelektrane Šahid Raje blizu Teherana, prijestonice Irana.

Human chains have been formed at power plants in Tabriz and Kermanshah after US President Donald Trump’s threats to target Iran's civilian infrastructure, and following US-Israeli attacks on railway lines, bridges, and energy sites.



