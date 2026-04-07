Rok Iranu ističe u 20 časova, Tramp uputio jezivu prijetnju: "Čitava civilizacija će noćas umrijeti!"

Američki predsjednik Donald Tramp je na svom nalogu na društvenim mrežama Truth Social uputio jezivu prijetnju Iranu.

„Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali vjerovatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, u kojoj će prevladati drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može desiti nešto revolucionarno dobro - KO ZNA? Saznaćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti će konačno prestati. Bog blagoslovio veliki narod Irana!“, objavio je Donald Tramp.

Trampov ultimatum Iranu ističe večeras

Podsjećanja radi, Tramp je juče ponovo produžio rok Iranu da postigne dogovor ili otvori Ormuski moreuz, ovog puta sa ponedjeljka na danas. U posljednjem u nizu odlaganja, zaprijetio je da će, ako ne bude dogovora, Iran „čekati pakao“.

Trampov pristup posljednjih nedjelja obilježile su oštre oscilacije između žestokih prijetnji, najavljenih odlaganja i izjava o dobrom napretku u pregovorima, ponekad u okviru istog govora. Iranska državna novinska agencija IRNA izvestila je u ponedjeljak da je Teheran odbacio najnoviji prijedlog o prekidu vatre, nakon čega je Tramp izdao zloslutno upozorenje i rekao da je rok u utorak u 20 časova konačan.

„Neće imati mostove. Neće imati elektrane. Neće imati ništa“, rekao je Tramp. Generalni sekretar UN Antonio Gutereš upozorio je SAD da su napadi na civilnu infrastrukturu zabranjeni međunarodnim pravom, ali je Tramp novinarima rekao da „uopšte nije zabrinut“ zbog mogućnosti počinjenja ratnih zločina takvim napadima.