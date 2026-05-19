Odluka Narodne skupštine RS: Džerard Selman izabran za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je, na prijedlog predsjednika Republike, Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na mandatni period od četiri godine.

Na prijedlog predsjednika Republike, za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su Ljubomir Ožegović iz reda srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.

Tokom skupštinske rasprave poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić je izjavio da je kandidat za predsjednika Ustavnog suda Srpske Džerard Selman svojim znanjem i kvalitetom pokazao da je najbolji izbor za ovu funkciju.

Ilić je o izboru predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske istakao da je Selman na najbolji način obavljao ovu funkciju i u prethodnom mandatu.

On je naveo da je Ustavni sud Republike Srpske jedan od simbola državnosti Srpske.

"Ustavni sud Republike Srpske je institucija koja u skladu sa svojim nadležnostima, znanjem i kvalitetom pomaže rad svih institucija Republike Srpske", rekao je Ilić, prenosi Srna.

Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je da podržava izbor Ljubomira Ožegovića za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske zbog njegove profesionalnosti i nepristrasnosti u radu.