Počela sjednica NSRS: U dnevni red uvršten prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a

Autor Dragana Božić
0

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske jutros je u konačan prijedlog dnevnog reda 19. redovne sjednice uvrstio Prijedlog deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR), koji je predložio predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Narodna skupština Republike Srpske

Istovremeno, Zakonodavni odbor Narodne skupštine sa konačnog dnevnog reda uklonio je dvije tačke, uz obrazloženje da nisu ispunjene pretpostavke za njihovo razmatranje na ovoj sjednici.

Riječ je o Nacrtu zakona o zabrani propagiranja fašizma, nacizma i neonacizma, koji je predložio narodni poslanik Bojan Kresojević, kao i o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku, čiji je predlagač narodni poslanik Ognjen Bodiroga.

Na prijedlog Vlade Republike Srpske, dnevni red 19. redovne sjednice dopunjen je sa još tri tačke koje će biti razmatrane po hitnom postupku:

1. Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske
2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Narodna skupština Republike Srpske danas i sutra zasjedat će produženo, do 22 časa.

